Po Okamurovi a Klausovi už i Foldyna. Poměry v současném Česku se stále častěji porovnávají s nacistickým Německem

Tentokrát se Foldyna rozepsal o tom, co je příčinou všech problémů v Česku v roce 2019.

„V Německu ve 30. letech 20. století mohli za všechny problémy Židé. V České republice v roce 2019 mohou za všechny problémy lidé starší 40 let...“ napsal Foldyna na Twitteru.

— Jaroslav Foldyna (@FoldynaJaroslav) 2. června 2019

​Reagoval tak na příspěvek Nory Fridrichové, české televizní novinářky, reportérky a moderátorky. Ta na této sociální síti zveřejnila následující slova: „Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě.“

Foldynově příspěvku se začali vyjadřovat i někteří jeho sledující. Ti píší, že je Fridrichová nejspíše sirotek. Někteří si stojí za tím, že tato její slova dokazují, že „Nora Fridrichová nemá názor! Ta už má jen diagnózu! Nebo jí je sama“. V dalším z komentářů pak stálo: „Já s ní souhlasím. Ta káča se narodila v roce 1977, takže pá, pá, Noro.“

Foldyna však není jediným politikem, který Českou republiku srovnal s nacistickým Německem. V minulosti se k takovému kroku uchýlil například bývalý člen ODS a český politik Václav Klaus mladší.

Ten v březnu tohoto roku přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům Evropské unie k rozhodování o složení židovských transportů do nacistických koncentračních táborů. Celou věc tehdy okomentoval slovy:

„Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou,“ uvedl tehdy Klaus junior.

Jeho slova však měla dohru. V polovině března byl totiž za své výroky ze strany ODS vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru. Slova Václava Klause ml. tak urazila některé poslance a lídr ODS se za něj musel dokonce omlouvat. V současné době se hovoří o tom, že se Klaus ml. chystá založit vlastní politickou stranu.

Dalším, kdo Česko srovnává s tehdejším Německem, je český politik a předseda SPD Tomio Okamura. Ten se k takovému srovnání uchýlil v souvislosti s napadením šedesátiletého Ladislava Jakla, člena SPD, který byl již podruhé během několika dní brutálně fyzicky napaden sluníčkáři. Důvodem se stala jeho politická příslušnost. Okamura poukazuje na to, že například předseda KDU-ČSL Marek Výborný se takovému činu ve Sněmovně smál. Předseda SPD tak uvádí, že je dnes v ČR omezena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří navazují na teror nacistů a fašistů. Podle něj právě takovýmto politickým terorismem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté.