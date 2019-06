Největší demonstrace od roku 1989: Milion chvilek věří, že audit o Babišovi vyžene do ulic až 100 000 lidí

Nová demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii se má konat v úterý na Václavském náměstí v Praze. Již dříve organizátoři avizovali, že kromě odvolání Benešové budou požadovat i demisi premiéra Andreje Babiše. Kvůli velkému počtu zájemců organizátoři ohlásili akci i ve spodní části náměstí a slibují si „největší demonstraci od roku 1989“.

Mluvčí iniciativy Jan Piňos uvedl, že po nejnovějších informacích vyplývajících z auditní zprávy, které unikly do médií, se bude demonstrace za nezávislost justice posouvat směrem k premiérově střetu zájmů. Podrobnosti hodlají organizátoři sdělit na pondělní tiskové konferenci.

„Mohlo by přijít ještě víc lidí, protože tato kauza zasáhne i jiné publikum,“ uvedl Piňos pro Echo 24.

V pátek mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček vyslovil názor, že uveřejnění informací z auditu je záměrně načasováno před úterní demonstrací v Praze.

Nejen demokracie, ale i peníze

Podle Piňose dnes už nejsou ve hře pouze demokratické hodnoty, ale i peníze, které může Česká republika vyplatit kvůli údajnému střetu zájmů Andreje Babiše.

„Kvůli premiérově střetu zájmů se my všichni nejspíš pěkně prohneme a zaplatíme stamilionové dotace pro jeho firmy z vlastního,“ uvedli organizátoři na svém Facebooku. „Pokud toho máte dost, doražte v úterý na Václavák na největší demonstraci od roku 1989," vyzvali občany.

Na demonstraci hodlají požadovat, aby byly zastaveny veškeré dotace pro Agrofert , jenž má vrátit peníze, které již dostal. Podle nich si premiér musí vybrat. První možností je, že prodá Agrofert, druhá hovoří o tom, že Agrofert přestane pobírat dotace a třetí variantou je Babišův odchod z politiky. Minulý týden se protesty přenesly i do regionů.

„Je nepřijatelné, aby v čele našeho státu stál trestně stíhaný agent StB, jehož firmy inkasují stamilionové dotace, které teď s velkou pravděpodobností zaplatí čeští občané z vlastní kapsy,“ píšou dále na Facebooku.

Podrobný program hodlají zástupci Milionu chvilek pro demokracii představit ještě před úterní demonstrací, a to na tiskové konferenci v pondělí, která se bude konat v pražském klubu Rock Café na Národní třídě. Zde ohlásí i jak protesty budou pokračovat dál.

Babiš mluví o udavačích

Premiér Andrej Babiš i po zveřejnění informací z auditní zprávy střet zájmů popírá. Závěry auditorů tvrdí, že má na svou firmu stále vliv, i když ji formálně spravuje svěřenský fond, a proto Česko musí vrátit celkově až 450 milionů korun, jež byly vyplaceny Agrofertu.

Zpráva dorazila ve čtvrtek na Ministerstvo financí ČR a na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přestože úřady zprávu zveřejnit odmítly, a to z důvodu, že je důvěrná, dostala se v plném znění do médií.

Babiš tvrdí, že poté, co Agrofert svěřil do svěřeneckých fondů, se společností již není v kontaktu.

„Takže pokud tady někdo mluví o tom, že tady České republika má něco vracet, tak určitě nebude vracet, protože čeští právníci mají zásadně odlišný názor o střetu zájmů, než teď má Evropská komise, která to okopírovala pravděpodobně od té zkorumpované Transparency a od Pirátů,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy.

„Ten český aspekt tam je. Já jsem přesvědčen, že za tím stojí ten udavač, který mě udával do Bruselu a kvůli kterému na základě jednoho udání jsme měli korekci 800 milionů – a to byla skutečná korekce za IT software na MMR,“ dodal.

Zdůraznil ale, že od vstupu České republiky do EU byla celá řada podobných korekcí, kvůli kterým země neobdržela miliardy korun z Evropské unie.

Na Babišovo prohlášení reagoval i mluvčí prezidenta ČR Jiří Ovčáček.

„Pokud by se podezření o české stopě potvrdilo, šlo by o kolaboraci s cizí mocí,“ poznamenal na Facebooku.

Podle něj cílem demonstrací, které označil za Milion chvilek nenávisti, je vyvinout tlak na státního zástupce, který o případu bude rozhodovat. S tím se opět ztotožnil s premiérem.

V pátek Ovčáček na svém blogu napsal, že opoziční strany nejsou schopny oslovit voliče pozitivním programem.

„Absolutní neschopnost věcně zaujmout občany tak postupně nahradila slovní agresivita,“ napsal. „A tak opoziční strany, klečíc na kolenou, hledí nyní s prosebným zrakem do Bruselu, v naději, že jim pomůže zbavit se úspěšného premiéra a lídra hnutí ANO Andreje Babiše,“ doplnil.

Současné dění nepřímo přirovnal k událostem v roce 1968, když zmínil Vasila Biľaka, jednoho ze signatářů zvacího dopisu.

„Je to takové, jak by řekl Václav Havel, čecháčkovské. Vlastně, ono je to ještě horší. Je to takové… biľakovské,“ myslí si.