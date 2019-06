Pavel Zeman: Zjištění Komise o Babišovi jsou závažná, může jít o trestný čin

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman považuje zjištění, která obsahuje návrh auditní zprávy Evropské komise ve věci střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše, za velmi závažná. Prohlásil to v nedělním pořadu ČT Otázky Václava Moravce.

Pavel Zeman uvedl, že Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní analýzu auditu. Hotová bude za dva až čtyři týdny. Už teď se ale domnívá, že věc je velmi vážná.

„To, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu,“ řekl Pavel Zeman.

Zeman uvedl, že je nutné znát celý proces zadávání žádostí o dotace: jak přesně vypadaly, kdo o nich rozhodoval, kdo byly zodpovědné osoby, jak reagovaly a zda měly k dispozici všechny informace.

Naopak ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) tvrdí, že není důvod Babišovi ve sporu s Evropskou komisí ve věci střetu zájmů nevěřit. Řekla to v nedělním pořadu Partie na televizi Prima.

„Já bych počkala na konečný závěr. Sama vím, že jeden soud řekne toto a druhý řekne opak, i Evropská unie může mít závěry různé,“ poznamenala.

Podle ní Babiš splnil zákonné požadavky na vyřešení problému, když převedl holding Agrofert do svěřenských fondů.

Na prohlášení Pavla Zemana již reagoval i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Podle něj si Nejvyšší státní zastupitelství mělo počkat na oficiální závěrečný verdikt.

Demonstrace v úterý

V úterý se na Václavském náměstí v Praze bude konat další demonstrace požadující demisi premiéra Babiše a ministryně Benešové, kterou organizuje sdružení Milion chvilek pro demokracii. Organizátoři věří, že se jim podaří shromáždit největší demonstraci od roku 1989 a návrh auditní zprávy vyžene do ulic až 100 tisíc lidí.

„Kvůli premiérově střetu zájmů se my všichni nejspíš pěkně prohneme a zaplatíme stamilionové dotace pro jeho firmy z vlastního,“ uvedli organizátoři na svém Facebooku. „Pokud toho máte dost, doražte v úterý na Václavák na největší demonstraci od roku 1989,“ vyzvali občany.

Podle organizátorů protestů si premiér musí vybrat: prodat Agrofert, přerušení jakýchkoliv dotací pro Agrofert, nebo odchod z politiky. Podrobný program hodlají zástupci Milionu chvilek pro demokracii představit ještě před úterní demonstrací, a to na tiskové konferenci v pondělí, která se bude konat v pražském klubu Rock Café na Národní třídě. Zde ohlásí i jak protesty budou pokračovat dál.

V pátek mluvčí prezidenta Zemana Jiří Ovčáček vyslovil názor, že uveřejnění informací z auditu je záměrně načasováno před úterní demonstrací v Praze.