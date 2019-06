Rychetský se stydí za rozhodnutí ÚS: Je to diskriminace, hoteliér nemá co zjišťovat politické postoje hostů

Ostravský hotel požadoval od ruské klientely, aby hosté písemně prohlásili, že nesouhlasí s anexí Krymu. Obchodní inspekce za to firmě Golden Gastro Service, která hotel provozuje, uložila pokutu ve výši 50 tisíc korun. Provozovatel ji však platit odmítl a případ doputoval až k Ústavnímu soudu. Ten ve svém nálezu stanovil, že se nejedná o diskriminaci, ale o vyjádření názoru.

„Jsem jistě vázán jistou mírou loajality k Ústavnímu soudu a k jeho judikatuře, ale nemohu si pomoct, ale v daném případě se za ten nález hluboce stydím,“ uvedl Rychetský. „Ten nález po všech stránkách popírá elementární principy právního státu,“ vysvětlil své stanovisko.

Nesouhlasí s tím, že požadování písemného prohlášení o tom, že klient souhlasí, nebo nesouhlasí s politikou svého státu, není ponižující.

„Není pravda, že je přípustné skutečně diskriminovat podle státního občanství. To je princip kolektivní viny, který se vůbec nemůže v tomto případě objevit,“ řekl.

Zkritizoval i argumentaci soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka, podle kterého je postup hoteliéra omluvitelný, protože je předvídatelný.

„Takže předvídatelná diskriminace je dovolená? A jenom nepředvídatelná je zakázaná? Každá diskriminace je zakázaná,“ podotkl předseda Ústavního soudu.

Požadavek hoteliéra dokonce přirovnal k období normalizace, kdy občané Československa museli podepisovat prohlášení, že souhlasí se vstupem okupačních vojsk.

V dubnu 2014, tedy měsíc po referendu ohledně Krymu, Česká obchodní inspekce našla zmíněné prohlášení v hotelu a uložila hotelu pokutu 50 tisíc. Následně soudy pokutu zmírnily na pět tisíc poté, co Nejvyšší správní soud konstatoval, že vyjádření politického názoru je jedna věc, ovšem druhá je nutit hosty k tomu, aby se vymezili vůči zahraniční politice jejich státu. Nicméně ani s takovou pokutou se provozovatelé nesmířili a obrátili se na Ústavní soud.

Senát se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem uznal jejich námitky za odůvodněné. Hotel se podle něj navíc choval předvídatelně, poněvadž omezení služeb avizoval na internetu.

„O diskriminaci by se jednalo, pokud by důvod odepření ubytovací služby stěžovatele byl nenávistný, zjevně svévolný či zasahující do důstojnosti jeho spotřebitele a rozlišující z některého z podezřelých důvodů,“ pronesl tehdy Šimíček.

Případ čeká další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Podle Rychetského by se měl obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku, neboť se v kauze aplikovalo implementované evropské právo.