Ekonomka Šichtařová se pustila do ČNB: Teď máme zaděláno na to, aby proti nám Spojené státy spustily sankce

Názor ekonomky na postup České národní banky, která měla schválit kroky potřebné pro zařazení čínského jüanu mezi rezervní měny, je jasný.

„Zdá se, že Česká národní banka ještě nepostřehla, že už tu máme novou studenou válku, jejímiž aktéry jsou tentokrát USA a Čína. Nebo pokud to ČNB postřehla, nebo nedej bože snad dokonce jednala na politickou objednávku, pak se zjevně zařadila na tu problematičtější stranu barikády. Teď máme zaděláno na to, aby proti nám Spojené státy spustily sankce. Tudíž se mi to zdá jako ještě hloupější a méně prozíravé rozhodnutí než dlouhodobé intervence, které toho napáchaly mnoho zlého,“ oznámila ekonomka.

Odbornice se v rozhovoru vyjádřila i k tématu spoření na stáří, protože důchodová komise rozhodla, že třetí pilíř není efektivní. Například Tomáš Martínek z Pirátské strany navrhuje zřízení Národního fondu, který by ručil za vklady do jejich plné výše, a navíc by výnosy měly pokrýt aspoň inflaci…

Šichtařová s tímto nápadem absolutně nesouhlasí a označila Národní fond za pitomost. „Je to z kategorie poručíme větu, dešti. Je to pouhá proklamace, která postrádá návod, jak by asi stát měl zařídit takové a makové výnosy, když ani soukromé fondy , které k tomu mají mnohem vyšší kvalifikaci než státní úředníci, to neumí. Navíc brzy bychom se dostali do stavu, kdy zadlužení státu bude už tak velké, že pokušení politiků sáhnout na tyto peníze by přesáhlo všechny meze a jednoho pěkného dne, třeba za dvacet let, by patrně peníze zestátnili, tedy ukradli…“

Václav Klaus mladší nedávno ve Sněmovně uvedl, že daně by měly být nízké a jednoduché pro všechny. Chce navrhnout, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili žádné daně, neboť výběr těchto daní stojí více peněz, než kolik se vybere.

Ekonomka s tímto názorem souhlasí, že z pohledu ekonoma nemůže říct vůbec nic, protože pravda zní následovně: „Zcela nepochybně jsou v našem daňovém systému některé daně, které dělají víc škody než užitku. Typicky jde o daně, které jsou placené v malých částkách, tudíž mají vysoké náklady spojené se svou agendou, ale malý výtěžek. A do této kategorie patří taky EET pro nejmenší podnikatele. Nikdo nikdy ještě definitivně neprokázal, že EET má skutečně pro státní kasu výtěžnost – Ministerstvo financí sice uvádí své odhady, nakolik EET přispělo k výběru daně, zdůrazňuji: odhady, ale proti tomu stojí jiné odhady, které se domnívají, že toto navýšení není důsledkem EET, nýbrž jen důsledkem navýšení dynamiky hospodářského růstu. A i kdyby bylo možné prokázat, že celý efekt jde na vrub EET, jeho výsledky by nebyly tak výrazné, jaké naděje do něj byly vkládány. A čím víc se bude EET rozšiřovat směrem k menším a menším rybám, tím bude efekt menší a spornější,“ říká k EET ekonomka Markéta Šichtařová.

Markéta Šichtařová je ekonomka, bloggerka a autorka populárně zaměřených textů. V letech 2006 a 2007 byla součástí týmu ekonomických poradců ministra financí ČR Vlastimila Tlustého.