„Ve skutečnosti by teď už asi nikdo z nás nechtěl být v jeho kůži.“ Marketingový expert Jaroš odhalil, co čeká Babiše

Jaroš uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi začala takzvaně „zvonit politická hrana“. To by mohlo znamenat, že se v dalších volbách již nestane premiérem země.

Podle Jaroše tuto změnu atmosféry pociťuje i samotný Babiš. Důkazem prý mohou být nedávné volby do Evropského parlamentu. V nich sice Babišovo ANO zvítězilo, ale pro Babiše to zase až takové vítězství nebylo. Premiér se totiž i na vítězné tiskové konferenci choval spíše jako poražený.

„Jasně jsem si to uvědomil, když jsem sledoval Andrejovu reakci na volby do EP. Jestli něčemu u Babiše věřím, tak je to jeho instinkt zabijáka a vítěze. A řeknu vám, Andrej Babiš už nejpozději v neděli večer VĚDĚL, že tuhle hru už nedá a že to celé skončí špatně. Bylo to vidět v jeho očích a v tom jeho kňů – i když volby nominálně vyhrál, ihned si začal stěžovat a útočit na ostatní. To nebyla reakce vítěze,“ myslí si expert.

Pokračuje pak tím, že Babiš sice stále „má těch svých 30 procent“, ale to v podstatě nic neznamená. Pokud podle Jaroše vydrží do příštích voleb, a dokonce je i vyhraje, stejně se českým premiérem nestane.

„Vsadím na to boty. Andreje totiž začíná dostihovat přesně to, co z něj předtím udělalo tak úspěšného obchodníka – jeho brutální žraločí styl, jeho neschopnost opravdové spolupráce a samozřejmě jeho estébácká, polomafiánská minulost,“ dodal k věci.

Poukázal také na to, že Babiš již není renesanční osobností se širokým rozhledem. Podle jeho mínění je to spíše dokonalý stroj na akvizice, nepřátelské pohlcování konkurentů, shrabování výhod, budování privátního impéria. „V tom je geniální; ve všech jiných oblastech je to až překvapivě plochá a dutá osobnost. Andrej Babiš dokáže s jinými lidmi fungovat jen ve dvou režimech – buď jste jeho sluha, nebo jeho nepřítel. Nic mezi tím,“ konstatoval.

To je tak důvodem, proč český premiér automaticky vysaje a zničí každého naivku, který se pokusí s ním jít do koalice nebo do kšeftu, píše Jaroš. Odborník si také stojí za tím, že jen stěží sežene koaličního partnera. Podle jeho slov je v politice totiž zapotřebí mít živé a relativně prosperující partnery, aby bylo možné sestavit koalici.

„Andrej Babiš má kvůli své nátuře a historii koaliční potenciál někde mezi Sauronem a skunkem smrdutým. A aby to ovládl sám, aby se obešel bez partnerů, to mu není dáno,“ napsal.

V příspěvku marketingového experta se také uvádí, že v české politice existuje jakýsi strop kolem 30-35 %, pokud jde o podporu pro jednu stranu. A když se strana této hranice dotkne, tak pomalu zahajuje cestu dolů.

Za další problém Jaroš považuje i to, že si český premiér umí lidi jen kupovat, protože jeho myšlení je jen a pouze pragmatické a materialistické. Dokonce ho srovnal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, jehož úrovně prý Babiš nedosahuje, i když se svého kolegu snaží v mnohém kopírovat. A proč?

„(Babiš) ve skutečnosti nechápe českou identitu a nedokáže se na ni tak uvěřitelně napojit. I proto dostal Orbán v neděli šokujících 53 procent, kdežto Babiš jen nějakých 21 – to srovnání mu jistě neušlo. Babiš už myslím chápe, že na rozdíl od svého maďarského vzoru on duši českého člověka neovládl a neovládne,“ dodává k věci expert.

V neposlední řadě má Babiš smůlu i v tom, že Česko UŽ JE docela silné. A Češi jsou navíc opatrní a nedají se tak lehce ošálit. Stále více lidí tak začne chápat, že „bývalý estébák, který fixluje s dotacemi, lže kudy chodí, nedokáže zpříma zodpovědět na jedinou otázku“ a ČR už připravil o stamilióny, logicky nemůže udělat tuto zemi silnější.

„Skutečná síla nikdy nevychází ze lhaní a podvodu. Skutečná síla neznamená jet šméčka a doufat, že vám to lidi odpustí, když jim dáte hezké úplatky z rozpočtu. Skutečně silná země se naopak pozná podle toho, že když se politik dopustí šméčka, tak z vedení země odchází. Já myslím, že Česko takovou silnou zemí chce být a taky k ní směřuje,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

V neposlední řadě se Jaroš zmínil o tom, že se v úterý zúčastní demonstrace na Václavské náměstí. Zdůraznil však, že to neznamená, že nerespektuje volby. Demonstraci vnímá spíše jako možnost, jež povzbuzuje občanskou společnost, která to Babišovi následně u voleb spočítá.

Závěrem dodal, že dle jeho názoru zažije Babiš velmi horké týdny. Připouští také, že těch špatných zpráv může být víc.

„Ve skutečnosti by teď už asi nikdo z nás nechtěl být v jeho kůži. Je to správné a je to fér. Ale bacha, pořád není naším primárním cílem „sundat“ Babiše. Naším primárním cílem je řešit dlouhodobou vizi a skutečné problémy, na které teď nemáme kvůli Babišovým alotriím čas. To je ostatně jedna z věcí, které mu vyčítám nejvíc,“ napsal na závěr ve svém příspěvku.