„Nevěřte zmanipulovanému Blesku.“ Okamura zaútočil na bulvární deník kvůli údajným manipulacím s veřejným míněním

Tomio Okamura není spokojený s činností bulvárního deníku Blesk, který vlastní oligarcha Daniel Křetínský. Politikovi vadí, že deník cíleně škodí a manipuluje zprávy o SPD.

„Blesk patřící oligarchovi Danielu Křetínskému patří vedle agentury pro volební průzkumy CVVM k dalším subjektům, které nám cíleně škodí a manipulují zprávy o SPD. Představte si, že podle předvolebního průzkumu agentury Phoenix Research politologa Jana Kubáčka, který si zaplatil Křetinského Blesk, mělo hnutí SPD dostat ve volbách do Evropského parlamentu 3,1 procenta. Víme, že SPD mělo ve skutečnosti 9,14 procenta! Důvodem je to, aby Blesk nemusel zvát zástupce SPD do předvolebních debat, kam zvali jen subjekty s preferencemi přes 5%,“ uvádí na začátek Okamura.

Dále politik uvádí, že to není náhoda, protože již dříve Křetínského Blesk zveřejnil, že bude cenzurovat SPD a že stojí proti SPD. Okamura píše, že je to zřejmě pro to, že majitel Křetínský je přisátý na evropské dotace. A SPD EU kritizuje. Předseda navádí, abychom nevěřili zmanipulovanému Blesku, když takto manipuluje s veřejným míněním. „Já bych si ho po svých zkušenostech nikdy nekoupil, protože nebudu finančně podporovat oligarchu Křetínského, který manipuluje zprávy. Nemá to cenu,“ říká Okamura.

Politik pokračuje, že kandidáti SPD se nesměli účastnit předvolebních debat Blesku ke komunálním i evropským volbám. Podle něj je to záměrná a očividná politická cenzura.

„Nevěřte lživým a zmanipulovaným médiím, která jsou v rukou politiků a oligarchů. Podpora našeho hnutí SPD neustále roste,“ uvedl na závěr Tomio Okamura.

Místopředseda Poslanecké sněmovny PČR nedávno také obvinil německou kancléřku Angelu Merkelovou z překrucování dějin. Dokonce uvedl, že německá politička opět zaperlila. Politikovi vadilo, že reagovala na posílení „populistických“, přeloženo do normální řeči – vlasteneckých. Merkelová již dříve řekla, že by se národní státy měly vzdát své suverenity. Nyní uvedla, že Německo musí být ostražitější v souvislosti s nacionalismem kvůli nacistické minulosti země. V rozhovoru pro CNN řekla, že Německo musí čelit populismu, který hledá podporu v mainstreamu. Paní Merkelová, která rozvrátila Evropu pozváním milionů migrantů, by především měla mlčet a kát se za své politické zločiny. Navíc to, co říká, není pravda, uvedl na konci května Okamura.

Deník Blesk poprvé vyšel v roce 1992, jeho vydavatelem je Czech News Center a. s. a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Daniel Křetínský je český právník, podnikatel a spoluvlastník fotbalového klubu AC Sparta Praha. Časopis Forbes ho zařadil mezi desítku nejbohatších Čechů a v roce 2017 také mezi dolarové miliardáře. Je majoritním vlastníkem (94 %) české energetické skupiny Energetický a průmyslový holding, a. s. (EPH), který působí v šesti evropských státech. Křetínský je též spolumajitelem někdejšího vydavatelství Ringier ČR (Blesk, Reflex, deník Sport), které se dnes jmenuje Czech News Center.