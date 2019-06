„Kdo tady rozděluje společnost? Kdo tady vyvolává xenofobii?“ Nechutný vtip moderátorky ČT pobouřil předsedu KSČM Filipa

Český politik a současný předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip sdílel na Twitteru zajímavý příspěvek. V něm se ostře pustil do moderátorky Nory Fridrichové. Co ho tak vyvedlo z míry?

Člen KSČM byl pobouřen tím, co nedávno tato moderátorka veřejnoprávní České televize napsala na sociální síti. Fridrichová si totiž rýpla do celonárodní situace, která teď v Česku panuje.

„Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě,“ napsala na Twitteru.

Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) 31. května 2019

​A právě tato její slova zvedla ze židle předsedu komunistů. Ten celou věc samozřejmě neponechal bez komentáře a Fridrichové to dal pořádně najevo:

„Když jsem si prohlížel novinky na twitteru, narazil jsem na myšlenkově ubohý vtip paní N. Fridrichové. Kdybych to nevzal jako nejapnost, musel bych se ptát, kdo tady rozděluje společnost? Kdo tady vyvolává xenofobii? A kdo je fakt nechutný. Odpověď bych našel snadno, je to ona.“

Když jsem si prohlížel novinky na twitteru, narazil jsem na myšlenkově ubohý vtip paní N. Fridrichové. Kdybych to nevzal jako nejapnost, musel bych se ptát, kdo tady rozděluje společnost? Kdo tady vyvolává xenofobii? A kdo je fakt nechutný. Odpověď bych našel snadno, je to ona. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) 2. června 2019

​Nutno poznamenat, že Filipův post si okamžitě na Twitteru vysloužil několik komentářů. A většina jeho sledujících mu v nich nedala za pravdu. Dokonce se objevovaly i urážlivé a vulgární komentáře na adresu samotného místopředsedy PS PČR.

„Zjevně jste to nepochopil, ale co čekat od bolševika. Xenofobii jste tam našel vy a Foldyna. A vůbec, co říkáte na rozkrádačku vašeho kolegy agenta Babiše? Vtip vám vadí a toto ne?“ napsal jeden z komentujících.

Další komentáře se pak nesly v tom duchu, že je Filip ubohý a že ostatní netuší, na co si to vlastně hraje. Jiní mu zase doporučili, že by se měl jít raději „poklonit obětem komunistického režimu , který tady rozděloval společnost dlouhé roky. Třeba do Vykmanova“. Někteří ho pak v komentářích nazývali Falmerem, čímž naráželi na jeho minulost spjatou s StB

Našlo se ale i pár zastánců, kteří se komunisty zastali a souhlasili s tím, že vtip moderátorky nebyl vhodný:

„Ubohý vtip ubohé paní Nory. Máte pravdu.“

Vojtěch Filip však nebyl jediný, kdo na příspěvek Nory Fridrichové reagoval. O něco dříve se k tomu napsal své i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Ten slova moderátorky okomentoval následovně:

„V Německu ve 30. letech 20. století mohli za všechny problémy Židé. V České republice v roce 2019 mohou za všechny problémy lidé starší 40 let...“

Nutno podotknou, že Foldyna není jediným politikem, který Českou republiku srovnal s nacistickým Německem. V minulosti se k takovému kroku uchýlil například bývalý člen ODS a český politik Václav Klaus mladší nebo lídr hnutí SPD Tomio Okamura.