„Skutek se nestal.“ Obhájci Babiše našli novou taktiku

Andrej Babiš se k situaci prozatím odmítl vyjádřit. Kromě něj čelí obvinění v kauze farmy Čapí hnízdo i jeho manželka Monika, dcera z prvního manželství Adriana Bobeková, bývalí manažeři Farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a Jana Mayerová a dále taky Babišův švagr Martin Herodes.

„Část obviněných využila svého práva na obhajobu a vznesla návrh na zastavení trestního stíhání. O všech návrzích bude státním zástupcem rozhodnuto v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se podání obžaloby, nebo vyřízením věci jinak,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jeden z prvních, kdo zastavení stíhání navrhoval, je advokát Zdeněk Odehnal, který zastupuje bývalého šéfa představenstva Farmy Čapí hnízdo a někdejšího manažera Agrofertu Josefa Nenadála. Z jeho prohlášení vyplývá, že hlavním argumentem obhajoby bude to, že se skutek, za který jsou stíhaní, vlastně ani nestal.

„Návrh na zastavení stíhání jsem za klienta podal při skončení vyšetřování přímo a následně písemně odůvodnil. Smysl návrhu je ten, že je nepochybné, že se nestal skutek, pro který je klient stíhán,“ řekl portálu Odehnal.

Zatím státní zastupitelství evidovalo žádost od dvou z celkem šesti stíhaných osob. Jak ale vyplývá z vyjádření advokáta Michaela Bartoníčka, další žádosti budou následovat.

„Něco jsme už podali a budeme ještě podávat další návrhy na zastavení trestního stíhání,“ upřesnil.

Na základě těchto informací podle portálu vyplývá, že se obhájci rozhodli zvolit novou taktiku. Původně se snažili znevěrohodnit státního zástupce Jaroslava Šarocha, kterého u Vrchního státního zastupitelství v Praze obviňovali z podjatosti. V únoru 2018 svou stížnost bez vysvětlení stáhli. Šaroch nato rozhodl o zahájení stíhání.

Babiš čelí obvinění z podvodu s padesátimilionovou dotací od Evropské unie od října 2017. V případě, že bude uznán vinným, mu hrozí pět až deset let vězení. Premiér obvinění dlouhodobě odmítá.

Policie v kauze ještě stíhá premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Toho ale státní zástupce vydělil k samostatnému projednávání, neboť se ho vyšetřovatelům prozatím nepodařilo vyslechnout.

V úterý se proti Andreji Babišovi bude konat v Praze na Václavském náměstí demonstrace za nezávislost justice. Její organizátoři z iniciativy Milion chvilek pro demokracii požadují demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové a premiéra Andreje Babiše.

Několik dní před demonstrací se na konci minulého týdne do médií dostal návrh auditu Evropské komise, kde tvrdí, že Babiš je nadále ve střetu zájmů kvůli své firmě Agrofert, kterou svěřil do správy svěřeneckého fondu. Organizátoři si slibují, že do ulic vyjde až sto tisíc lidí a bude to největší protestní akce od roku 1989.