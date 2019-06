Češi založili nejrychleji rostoucí startup v Evropě. Teď ho budou vlastnit Američani

Portál idnes.cz uvádí, že podíl ve zmiňovaném startupu prodala společnost Impuls Capital Ondřeje Tomka, stejně jako se podílů „zbavili“ i další investoři. Jaká však byla hodnota transakce, společnost zveřejňovat nechce.

Nicméně se uvádí, že daný podnik měl za podíl zaplatit až téměř tři miliardy korun. Jedná se však o neověřené informace. V tiskové zprávě , kterou vydal startup Kiwi.com, se píše, že spoluzakladatelé Oliver Dlouhý a Jozef Képesi si ve firmě i nadále nechají značný podíl.

Jeden ze zakladatelů firmy rovněž potvrdil, že Ondřej Tomka se svou firmou Impuls Capital, nebyl jediný, kdo svůj podíl prodal. Ke stejnému kroku se totiž uchýlil i Jiří Hlavenka, Jaroslav Kokolus a bývalá výkonná ředitelka firmy Lucie Brešová.

„My s Jozefem Képesim a Lubošem Charčenkem zůstáváme se 40 procenty, Touzimsky Airlines si ponechávají necelých deset procent,“ uvedl Dlouhý.

Podle něj se vše děje proto, že se Kiwi.com chystá vstoupit do další fáze růstu. Tato česká firma vznikla v Brně v roce 2012 a již v letech 2017 a 2018 ji světoznámý časopis Forbes označil za nejrychleji rostoucí startup Evropě. O úspěchu této společnosti svědčí také to, že v loňském roce získala tržby v hodnotě neuvěřitelných 30,9 miliard korun.

Český startup světové úrovně

A čím je vlastně tato společnost tak unikátní? Na portálu se uvádí, že její výjimečnost spočívá hlavně v tom, že do firmy se do dnešního dne investovalo jen 1,4 milionu dolarů, což je na startupové poměry velmi málo.

„Navíc firma byla hned v prvních letech zisková. Takové srovnání nemohou nabídnout ani nejznámější světové firmy,“ řekl k věci investiční ředitel Impuls Capital Branislav Gordan, jenž se staral o prodej podílu firmy.

Další společností, která se po pěti letech rozhodla, že prodá svůj podíl, byla Touzimsky Kapital. Forma uvádí, že tak udělala poté, co zblízka sledovala fenomenální růst Kiwi.com. Dodala také, že je přesvědčena o tom, že inovativní potenciál tohoto vyhledávače ještě není ani zdaleka vyčerpán.

„Věříme, že příchod významného partnera se zkušenostmi s projekty v oblasti online travel poskytne společnosti další růstový impuls a kromě jiného též globální manažerskou kompetenci. Ponecháváme si proto zhruba polovinu majetkové účasti a těšíme se na možnost podílet se na budoucím úspěchu Kiwi.com na světových trzích,“ okomentovala prodej podílu Irena Valentová z Touzimsky Kapital.

Společnost, která se od nynějška stane jedním ze spoluvlastníků společnosti, je přední světovou takzvanou growth equity společností. V podstatě jde vlastně o to, že General Atlantic poskytuje společnostem kapitál a strategickou podporu k jejich růstu. Uvádí se, že GA spolupracuje s více než 150 investičními profesionály, a to po celém světě. Za 40 let svého fungování se stala investorem do více než 350 společností. Za příklad můžeme uvést taková významná jména, jako je ku příkladu Airbnb , Priceline, Flixbus nebo Uber

Český internetový vyhledávač Kiwi.com umožňuje vyhledávání letenek po celém světě. Díky tomuto serveru si lidé mohou letenky rezervovat i koupit. Velkou výhodou Kiwi.com je také to, že se zaměřuje na propojování letů leteckých společností, jež spolu běžně nespolupracují. Stejně tak kromě propojování letů nabízí i propojení vlaků či autobusů.