Petr Fiala z ODS chce po Babišovi hlasování o důvěře. Ten to ale může využít proti němu

Občanští demokraté hodlají v úterý navrhnout, aby se o kauze Andreje Babiše o střetu zájmů zabývala Sněmovna.

„Informace ze zprávy Evropské komise o konfliktu zájmů pana Babiše jsou zdrcující,“ prohlásil Fiala. „Veřejně vyzývám předsedu vlády, aby sám požádal o potvrzení důvěry v Poslanecké sněmovně,“ doplnil.

Dále chce, aby Sněmovna zavázala vládu k oficiálnímu zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, zastavení proplácení všech dotací pro Agrofert a aby pověřili připravit odpověď pro Evropskou komisi ty členy vlády, kteří nejsou nominování hnutím ANO. Tyto tři podmínky podle něj zajistí, že České republice nevzniknou další škody.

„Tato situace totiž není vůbec normální. Neumím si představit, že by se něco podobného stalo před pěti či deseti lety a nějaký politik z kterékoliv strany by něco takového přežil. Především by něco takového nebylo možné uvnitř jakékoliv demokratické strany,“ prohlásil dále Fiala. „Bohužel ANO se opakovaně nechová jako strana, ani jako hnutí, ale jako pobočka holdingu - a podle toho to bohužel i vypadá,“ poznamenal.

Babiš si chce posvítit na ODS

Babiš v roce 2017 svěřil řízení svých firem včetně hodlingu Agrofert svěřeneckým fondům. Stalo se tak poté, co byl přijat tzv. Lex Babiš neboli zákon o střetu zájmů, který vládním činitelům zakazuje vlastnictví médií a přijímání státních dotací prostřednictvím jejich firem. Nicméně podle pracovní verze auditní zprávy, která v pátek unikla do médií, má Babiš na Argrofert nadále vliv a jako předseda vlády může ovlivnit i použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že bude muset vrátit až 450 milionů korun, které Agrofert čerpal.

Babiš prohlásil, že zákony neporušuje a ujistil, že Česká republika žádné peníze vracet nebude. Na Fialovu výzvu reagoval negativně a sám hlasování o důvěře iniciovat nehodlá. Podle něj to může udělat opozice. Pokud tak učiní, varoval, že na jednání zveřejní informace o tom, jak dotace čerpaly minulé vlády, kterých se účastnila i ODS.

„Pokud chce pan předseda Fiala vyvolat hlasování o nedůvěře, ať to udělá. Využiju to k tomu, abych české občany seznámil s tím, kolik peněz nemohla Česká republika vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních patnáct let, tedy i v době, kdy vládla ODS. Na rozdíl od tradičních demokratických stran nezpůsobila za mého působení moje bývalá firma žádné vracení peněz,“ napsal Babiš ČTK.

Návrh auditní zprávy, který zveřejnila média, není konečný. Česká strana se bude k němu ještě vyjadřovat a Evropská komise může materiál dále upravit. Na vyjádření má Česko dva měsíce. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pátek oznámila, že se čeká na oficiální český překlad z Bruselu. To bude trvat asi týden.

V Česku mezitím neutichají protesty proti Andreji Babišovi, jež požadují jeho demisi. Za demonstracemi stojí iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Další demonstrace se má konat v úterý na Václavském náměstí v Praze. Organizátoři doufají, že zveřejněná zpráva do ulic vyžene přes sto tisíc lidí. Bude se tak jednat o největší demonstraci po roce 1989.