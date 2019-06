Petříček kritizuje návrh ruských komunistů ospravedlnit invazi z roku 1968. Pellegrini o tom bude jednat v Moskvě

Kulatý stůl organizoval komunistický poslanec Jurij Sinělšikov. Ten prohlásil, že vstup vojsk států Varšavské smlouvy byl „reakcí na žádost většiny členů prezídia ÚV KSČ a řady členů vlády podanou Sovětskému svazu o poskytnutí vojenské pomoci v boji proti kontrarevolučním silám“. Návrh zákona, který má projednat ruská Duma, má prohlásit účastníky operace Dunaj (což byl krycí název pro invazi) za válečné veterány, kteří tak budou mít právo na sociální příspěvky.

Ministerstvo zahraničí ČR v pondělí vydalo prohlášení, kde uvádí, že je vážně znepokojeno odůvodněním návrhu projednávaného ruskými zákonodárci, podle něhož sovětští vojáci potlačili v Československu státní převrat.

„Československo bylo v srpnu 1968 okupováno SSSR a většinou států Varšavské smlouvy v příkrém rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonných představitelů státu i naprosté většiny jeho občanů,“ napsal Petříček na Twitteru.

​Podle tiskové prohlášení ruské Komunistické strany se kulatého stolu zúčastnili zástupci všech poslaneckých frakcí, členové výboru pro obranu a představitelé ministerstva zahraničí i společenských organizací spolu se samotnými účastníky vojenské operace. Jeho výsledkem byla rezoluce obsahující výzvu ruským poslancům, aby návrh zákona podpořili.

Pellegrini bude o návrhu jednat v Moskvě

Zprávy o projednání návrhu zákona přicházejí několik dnů před cestou slovenského premiéra Petera Pellegriniho do Ruska. Ten má naplánovanou schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a ministerským předsedou RF Dmitrijem Medveděvem.

Úřad slovenské vlády již avizoval, že bude o návrhu zákona se svými ruskými protějšky mluvit.

„Vojenská invaze a následná 20letá okupace bývalého Československa byly hrubým porušením mezinárodního práva. Od tohoto nezákonného aktu se v minulosti postupně distancovali jak sovětští, tak i ruští představitelé, kteří se za tuto historickou křivdu vůči Čechům a Slovákům i oficiálně omluvili,“ oznámil Úřad vlády SR.

O tématu je připraven mluvit i slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák, který bude Pellegriniho na jeho cestě doprovázet.

Není to první kauza

Spolu s tím na slovenském ministerstvu zahraničí připomínají, že ruští komunisté se tento návrh snažili prosadit i dříve.

„Podle našich informací jde o opakovanou iniciativu z dílny opoziční Komunistické strany RF, která dosud nikdy neměla adekvátní podporu pro svůj návrh, a vše nasvědčuje tomu, že stejné to bude i v tomto případě,“ uvedl mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Boris Gandel.

Není to poprvé, co se téma invaze začíná probírat před státní návštěvou Ruska. V listopadu 2017 před cestou českého prezidenta Miloše Zemana do Ruska web armádní televize Zvězda uveřejnil článek, který obhajoval invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Zeman tehdy označil článek za čin „novinářského šílence s vylízaným mozkem“. Od článku se distancoval i ruský premiér Dmitrij Medveděv. Podle něj článek je osobním názorem autora a neodráží stanovisko ruské vlády.

V roce 1993 Česká republika spolu se Slovenskem uzavřely s Ruskem smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci. V ní obě strany vyjádřili vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. V souladu s těmito smlouvami byla okupace nepřípustným použitím síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území bylo neospravedlnitelné.

„Předpokládáme, že ruská strana považuje tuto smlouvu za platnou a vyvaruje se kroků, které by její obsah zpochybnily,“ řekl v pondělí ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Michal Bucháček.