Miklas: 100 tisíc na Václaváku proti Babišovi? Jak se to vezme...

Sputnik se zeptal pražského politologa, občanského aktivisty Jana Miklase, jestli tam půjde.

Miklas: Jako levicový aktivista tam nepůjdu, jelikož nevidím žádný smysl tuto akci podporovat. Zastávám totiž stanovisko, že jde pouze o souboj dvou politických táborů - tábora Babiše oligarchy a tábora neoliberálních pravičáků, kteří jsou základním tahounem a řídícím prvkem demonstrací proti Babišovi. Přičemž ostatní protestující proti Babišovi, kteří mají jiné, třeba i správné motivace - například levicová kritika Babišova oligarchátu a jeho zahraniční proamerické politiky, jsou zde v menšině a pouze zde figurují jako stafáž příznivců neoliberální pravice a zuřivých antikomunistů.

Nechcete se spojovat s lidmi, „kterým na demokracii záleží“? Milion chvilek nazývá právě takový cíl svých demonstrací.

S lidmi okolo Milionu chvilek pro demokracii se nechci spojovat nejen z důvodu fanatického antikomunismu, ale také proto, že jsou podle mého názoru především nástrojem financovaným neoliberální pravicí, která by se ráda znovu dostala k moci. Babišův oligarchát je sice také neoliberální, nicméně díky populistické Babišově politice je alespoň změkčovaný určitými sociálními aspekty (zvyšování minimální mzdy, důchodů), byť si je Babiš chytře populisticky přisvojil, jelikož původně pocházely z dílny ČSSD a KSČM, která je nyní s premiérem ve vládě. Ale to je věc jiná. Podstatné je to, že Milion chvilek pro demokracii je iniciativa kombinující ekonomický neoliberalismus, hysterický antikomunismus spolu s účelovou lidskoprávní rétorikou. To jsme zde již měli především za vlády Mirka Topolánka a Miroslava Kalouska, tedy nic, o co by bylo stát. Pokud by se tato klika (pochopitelně s novými tvářemi) dostala znovu k moci - což vzhledem k varovně posilující ODS a absenci silné levice v ČR je pravděpodobné, tak by to byl pro obyvatele České republiky krok zpátky. Tím nechci nijak hájit Babiše. Jeho ,,úspěšná” politika je pouze dílem toho, že se veze na vlně ekonomické konjunktury. Dále jeho manipulace s veřejností, soudy, politiky a servilní proamerická politika je nechutná. Nicméně v současném rozložení politických sil by odstranění Babiše - jak to požaduje Milion chvilek pro demokracii , nic neřešilo a pro spoustu obyvatel ČR by to znamenalo zhoršení již tak tristní sociální situace v důsledku možného znovuzavedení neoliberálních asociálních reforem, v důsledku uchopení moci neoliberální pravicí.

Naposledy se na Václavském náměstí na základě různých odhadů shromáždilo až 50 tisíc lidí. Iniciativa Milion chvilek očekává až 100 000 protestujících. Co si myslíte, kolik se sejde v úterý 4. června?

Je možné, že stejný počet demonstrujících se znovu bude opakovat, a není vyloučeno, že může být ještě vyšší. Záleží však na tom, jak budete počítat… Nicméně, je důležité připomenout, že se jedná o Prahu, která má v rámci České republiky specifické a značně odlišné postavení od zbytku republiky díky své voličské základně. Například v regionech avizované protesty proti Babišovi, které zde již proběhly, byly zcela neúspěšné.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že zjištění v návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle něhož je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmů, jsou závažná a mohla by zavdávat podezření z trestného činu. Předseda vlády odpověděl, že Pavel Zeman nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu, když chce analyzovat návrh auditní zprávy Evropské komise o premiérově střetu zájmů. Váš názor? Kdo má pravdu?

Myslím, že Babiš v tomto ohledu nemá pravdu. Evropská komise zcela správně vyšetřuje Babišův střet zájmů. Babišovi nejde o nic jiného než pobírat prostřednictvím svých firem evropské dotace pro svůj byznys a osobně se obohacovat.

EK požadovala, aby Agrofert vrátil více než 280 milionů korun (přibližně 11 milionů eur), které obdržel v posledních dvou letech ve formě dotací z fondů EU. Premiér tuto informaci popřel. Může Česká republika ignorovat požadavky Evropské komise, pokud budou jasně formulovány, a peníze nevracet?

Podle mého názoru jsou zde dvě varianty: Premiérovi se podaří zmanipulovat soudy, zastavit proti sobě trestní stíhání a ovlivnit výsledný postoj České republiky k této kauze a dotace nevracet. V tom případě ovšem Evropské komisi pravděpodobně dojde trpělivost a Babiše prohlásí za nežádoucí osobu v EU. Předseda vlády, který byl dosud rezervovaně prounijí, by tak pravděpodobně ostře otočil, a jelikož by mu již z EU nekynul další prospěch, zaujal by národovecké a protiunijní stanovisko a tímto směrem by manipuloval veřejností a svými stoupenci a stylizoval by se do role „mučedníka EU“ a „ochránce národních zájmů“. Druhá varianta je, že by dotace vracet musel - i s touto variantou Babiš počítá. Ovšem tak, že by je neplatil on, ale Česká republika prostřednictvím svých obyvatel jako daňových poplatníků.

Rusové mají přísloví – ty jsi ukradl, nebo tobě ukradli, ale tak či onak jsi zapleten do nepříjemné historie. Co si myslíte, jak ta kauza ovlivní politickou kariéru Andreje Babiše? Předseda vlády odstoupí, jak by si přál Milion chvilek?

Myslím, že premiér Babiš neodstoupí, jelikož má pověstnou „hroší kůži“ a protože ví, že Milion chvilek pro demokracii a příbuzné iniciativy pro něj nyní nepředstavují reálnou hrozbu díky tomu, že mají izolovanou podporu, a to především v Praze a nikoliv v regionech, odkud se rekrutuje značná část Babišových příznivců.

