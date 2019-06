Mladá pornoherečka Daisy Lee před svými hejtry vrtí nahým zadečkem (VIDEO)

Na videu z různých stran sexuálně ukazuje svůj zadeček v růžovém body. V popisu jízlivě dodala, že hejtři kromě negativních komentářů nic nedělají a jejich zadky podle ní vypadají tak strašně, že by raději neměli vycházet z domu:

„Hejty na muj nechutný zadek ,kterej má určitě i vaše babička lepší a to ani nemluvin o tý příšerný celulitidě ..za 3,2,1:) A jinak co děláte vy krom psaní negativních komentářů a sami máte p*del, že radši nevylejzáte z domu.“

Sledující názor hejtrů však nepodpořili a napsali dívce spoustu komplimentů, které se týkaly i jejího zadečku.

„Tvůj zadek je pěkný a velký.“

„Máš užasnou postavu! Kdybych já měla tvoji postavu, tak chodím všude nahá.“

Pornoherečka Karolína Urbanová alias Daisy Lee porno videa točí už od osmnácti let. Je nejstarší dcerou bývalé příbramské místostarostky Aleny Ženíškové a vybrala si tuto profesi i přes nesouhlas matky. O podstatě své práce v rozhovorech často říká, že ji na této práci baví to, že je to pořád něco nového: nové lokality, noví lidé a tím získává strašně moc zkušeností a přátel.