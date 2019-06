Demise ani odvolání vlády nehrozí? Představy o politickém ovlivňování jsou prý mimo mísu

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček dal jasně najevo, že z vlády odcházet nehodlá. V pondělí to řekl novinářům, kterým oznámil, že má důvěru v koaliční projekt. Také uvedl, že ČSSD od začátku věděla, že premiér do toho vstupuje s nějakou zátěží, což pro ně nebyla nová informace. Na druhou stranu Hamáček říká, že pokud došlo k neoprávněnému vyplácení dotací, je nutné to napravit.

Za vládou stojí i druhý koaliční partner KSČM, díky které kabinet nakonec vznikl. Předseda Vojtěch Filip Právu řekl, že nelegálně získanou zprávu v médiích nemůže považovat za věrohodnou.

„Jistě není legitimní v právním státě se řídit něčím, co nebylo právně získáno. Zprávu jsem nečetl, musím ji nejdřív získat, prostudovat si ji, počkat na český překlad i odpověď vlády,“ uvedl.

Současnou situaci okomentoval i prezident Miloš Zeman, který po svém mluvčím uvedl, že jde o návrh, nikoliv o konečné rozhodnutí.

Fiala vyžaduje hlasování o důvěře

Naopak předseda ODS Petr Fiala bojuje o vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Navrhoval ale, aby sám menšinový kabinet znovu Sněmovnu požádal o důvěru, což ale Babiš s Hamáčkem odmítli. Oba upozornili na to, že samotné ODS může vyvolat hlasování o nedůvěře, protože k vyjádření nedůvěry je třeba 101 poslanců, ale při žádosti o důvěru stačí většina přítomných. ANO, ČSSD a KSČM drží 108 hlasů.

ODS předloží několik svých návrhů. Aby Sněmovna zavázala vládu, aby zveřejnila auditní zprávu Komise, také chce zastavit proplácení všech dotací Agrofertu a na audit by měli odpovědět členové vlády, jež nejsou nominováni hnutím ANO.

Jan Hamáček už ale uvedl, že odpověď na auditní zprávu zpracují úředníci, podle něj se na tom v pondělí dohodla vláda. „Na zpracování se nebudou podílet žádní ministři, odpovědi zpracují úředníci příslušných resortů a schválí ji Národní orgán pro koordinaci (NOK),“ uvedl Právu Hamáček.

Babiš žádost Fialy odmítl a uvedl, že v případě nutnosti českým občanům oznámí, kolik peněz nemohla ČR vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních 15 let.

„České občany seznámím s tím, kolik peněz nemohla ČR vyčerpat z evropských fondů kvůli nesrovnalostem za posledních patnáct let, tedy i v době, kdy vládla ODS. Na rozdíl od tradičních demokratických stran nezpůsobila za mého působení moje bývalá firma žádné vracení peněz,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

ANO stojí za Babišem

Za Babišem stojí i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který uvedl, že předsedovi důvěřuje a okomentoval i některá tvrzení z předběžné zprávy, která považuje za úplně nesmyslná.

„Budou to zajímavé údaje a čísla, která ve Sněmovně řeknu, která některé věci postaví do jiného světla,“ uvedl a dodal, že představy o politickém ovlivnění jsou mimo mísu.

Navíc Brabec zpochybnil některá tvrzení o přesunu peněz z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí, uvedl také, že i on bude zvažovat právní kroky.

„Někdo je schopen tvrdit, absolutně bez důkazů, a spekuluje o tom, že já jako bývalý historicky zaměstnanec chemického průmyslu jsem někde nahrával chemickému průmyslu anebo průmyslu vůbec. Je to pro mě neuvěřitelné. Je to i osobní napadení, já budu zvažovat právní kroky,“ řekl novinářům.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že auditoři z EU nebrali na zřetel zásadní připomínky.

„Úředníci jsou pochopitelně lehce vystrašení. A to vystrašení ve smyslu toho, že je někdo napadá, ačkoli oni jsou toho názoru, že to bylo přerozděleno správně,“ uvedl ministr.

Jednání vlády a demonstrace na Václavském náměstí

Českou politickou scénu dnes čeká těžký den. Sněmovna má na programu hlasování o 11 zákonech, ale předpokládá se, že se bude diskutovat i o návrhu auditní zprávy Evropské komise, podle které má premiér Andrej Babiš dál vliv na svou bývalou firmu Agrofert a současně jako předseda vlády na použití unijních peněz. Ten bod chce prosadit ODS, ale podle očekávání se zapojí i další strany.

České republice podle předběžné zprávy EK hrozí, že by do rozpočtu Evropské unie měla vrátit asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Což ale premiér Babiš odmítá.

Večer navíc na Václavském náměstí proběhne další demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii, které se podle pořadatelů má zúčastnit přes 100 tisíc lidí. Demonstranti už po několikáté žádají o odstoupení ministryně spravedlnosti Benešové a nově i premiéra Babiše.

Před dvěma týdny se podle organizátorů na Václavském náměstí sešlo 50 tisíc lidí. Na dnešní demonstraci má vystoupit například ředitel nevládní organizace Transparency International David Ondráčka, zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR a specialista na postupy ministerstva financí David Hubal, spoluorganizátor slovenských protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, herečky Bára Hrzánová a Jitka Čvančarová, muzikant Mário Bihári a skupina Buty. Hymnu České republiky zazpívá Hana Ulrychová.