Ondráček: „Ministr Bandera Petříček si z našich lidi už dělá vyloženě pr***.“ Ke kritice ministra se přidal i Kalousek

Vzhledem k tomu, že se vláda rozhodla zdvojnásobit počet pracovních povolení, bude to znamenat, že do Česka bude moci přijet nově až 40 tisíc lidí z Ukrajiny za rok, a to oproti původním 19 600 Ukrajincům. A to zdaleka není všechno!

Český ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček na tiskové konferenci po jednání vlády prozradil, že součástí tohoto schváleného materiálu je i výše minimální mzdy ukrajinských pracovníků na 1,2 násobku zaručené mzdy.

Politici tak neváhali a na tuto novinku, kterou nepovažují za příliš šťastnou, reagovali na sociálních sítích. Mezi prvními se k věci vyjádřil Zdeněk Ondráček.

„Přátelé, ministr Bandera Petříček si z našich lidi už dělá vyloženě pr*** 😡. Co si o tomto nápadu 🤔 myslíte vy? Budete dobrovolně pracovat o 20 % levněji než ÚKáčka?“ ptá se Ondráček na Facebooku.

Dalším, kdo si tyto změny nenechal ujít, byl i Miroslav Kalousek. A jak je vidět z jeho příspěvku na Twitteru, moc se mu tato změna také nezamlouvá.

„Absurdní rozhodnutí vlády: Nařizuje zaměstnavatelům platově zvýhodňovat ukrajinské zaměstnance proti českým. Umělé křivení pracovního trhu přinese jenom škody a zlou krev,“ napsal Kalousek.

​Svůj názor vyjádřili i obyčejní lidé, a to v komentářích, které se objevily pod výše zmíněnými příspěvky politiků. A většina se shodla na tom, že jde o „výsměch vlastním lidem“.

„Totální zhovadilost. Snižují hodinovou mzdu. Cca 90 % vydělaných peněz putuje na Ukrajinu,“ píše jeden z uživatelů.

Jiní poukazují na to, že cizinci budou zřejmě v Česku privilegovanou vrstvou obyvatelstva.

„Největší průser je, že proti takové hnusotě nikdo do ulice nevyjde :(((,“ stojí v dalším komentáři, který naráží na demonstrace, které se v Česku poslední dobou konají.

Někteří se pozastavují nad tím, jak vůbec někoho taková myšlenka mohla napadnout. V dalším z komentářů se pak uvádělo:

„Opravdu absurdní. Pochopil bych, kdyby měli nějakým přijatelným způsobem zaručenou přibližně stejnou mzdu, co místní, ale i tak to popírá přirozenost. Zaměstnanci jsou lepší a horší, garantovat někomu 1,2 je cesta do pekel.“

Politici a někteří obyvatelé ČR však nejsou jediní, kdo s touto inovací nesouhlasí. Nápad se nelíbí ani Hospodářské komoře. K věci se vyjádřil mluvčí Komory Miroslav Diro.

„Zavedením nového mzdového kritéria 1,2násobku zaručené mzdy v dané profesi, jak požadovaly odbory a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, vláda zaměstnavatelům nařizuje, aby ukrajinské zaměstnance za stejnou práci mzdově zvýhodňovali před českými,“ prohlásil.

Vláda tento krok odůvodňuje tím, že v dnešní době lze pozorovat rekordní poptávku po pracovních silách na českém trhu . Pracovníků však není dostatek, což má za následek to, že je tento problém jednou z bariér, která brání české ekonomice v dalším růstu. Jako další argument pak vláda uvádí, že jsou české firmy se zaměstnanci ukrajinského původu spokojeny.

A údaje z ministerstva práce hovoří jasně – na konci minulého roku bylo v České republice zaměstnáno celkem 121 086 Ukrajinců. Ti tak představovali více než pětinu zahraničních zaměstnanců na našem území.

Je zapotřebí připomenout, že program zabývající přijímáním pracovníků z Ukrajiny v Česku funguje již od roku 2016. Původně díky němu smělo do země přijet 3 800 lidí ročně, poté to bylo 9 600, následně 19 600 a nyní se má jednat až o 40 000 lidí za rok. Číslo tak strmě roste.