Pražská policie nedovolila ženě, aby protestovala proti Prague Pride. Udělala ale chybu

Uvádí se, že daný soud v úterý stížnosti ženy vyhověl. Ta původně před pěti lety chtěla protestovat proti průvodu Prague Pride, ale policisty jí to nebylo umožněno. Ti ji z obavy o to, že by se do akce na podporu sexuálních menšin mohli zapojit i pravicoví extremisté, čímž by akci narušili, raději ani nepustili k trase průvodu. Tato žena však nebyla jediná, koho policisté k průvodu nepustili. Jelikož se obávali konfliktů, nepustili na dané místo více lidí.

Počínání příslušníků policie se však dané ženě nelíbilo, a tak se rozhodla, že bude situaci řešit. Následně tedy od státu požadovala celkem dvacet tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy , která byla zapříčiněna nesprávným úředním postupem.

Její stížnost se dostala k Obvodnímu soud pro Prahu 7. Ten však původně rozhodl, že se policisté zachovali správně. Soud pak své rozhodnutí odůvodnil jednoduchým přirovnáním. Podle něj by se totiž celý incident dal srovnat se situací, kdy jsou od sebe oddělování sympatizanti krajní pravice a krajní levice. Je totiž více než pravděpodobné, že by mezi nimi mohlo dojít k bezprostřednímu nebezpečí vzájemného střetu. Orgán si tak stál za tím, že se jednalo opatření, které mělo za cíl udržet veřejný pořádek a zabránit násilí.

Toto rozhodnutí následně potvrdil i odvolací městský soud. Ten kladl důraz na to, že policisté musí při akcích podobného typu zajistit ochranu veřejného pořádku. Soud pak dodal, že mohla žena dát najevo svůj nesouhlas s akcí i jiným způsobem.

Poškozená žena se však bránila dále. V ústavní stížnosti popsala, že nechtěla proti průvodu Prague Pride vystoupit nijak násilně, nýbrž pouze verbálně. Počínání policie tak označila za nepřípustné zasahování do práva na svobodu projevu.

I proti Prague Pride mají lidé právo protestovat. @usoud_official vyhověl stížnosti ženy, které to Policie v roce 2014 neumožnila, ona teď požaduje 20 tisícové odškodnení pic.twitter.com/IL22f5sPaM — Michal Cagala (@mcagala) 4. června 2019

A nyní to vypadá, že se úsilí této ženy vyplatilo. Podle informací totiž dnes s touto ústavní stížností uspěla. V její prospěch hrálo i to, že dle ústavních soudců mají policisté právo nařídit člověku, aby nevstupoval na jisté místo, pouze v případě, když reaguje na určité jednání daného člověka. Další možností je pak situace, když mají policisté důvodné podezření, že má zmiňovaný člověk v úmyslu použít násilí , tedy pokud chce násilím vyhrožovat nebo obecně narušit shromáždění.

„Policie určité informace měla, ale soudy dostatečně nezjistily takové skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že stěžovatelka měla v úmyslu vystoupit proti shromáždění násilně, vyhrožovat násilím či zasáhnout do svobody účastníků pochodu svobodně se shromažďovat,“ okomentoval případ soudce zpravodaj Josef Fiala.

Prague Pride je akce na podporu gayů, leseb, bisexuálů a transsexuálů. V Praze se koná již od roku 2011, a to každý rok. Termín konání připadá na polovinu srpna a celá akce trvá asi jeden týden. V rámci této akce jsou pořádány také desítky kulturních, sportovních a společenských akcí. Hlavním bodem je však tzv. průvod hrdosti neboli „duhový průvod“. Tohoto průvodu se tradičně účastní jak alegorické vozy, tak řada extravagantně vypadajících a oblečených lidí. Tento festival organizuje stejnojmenná nezisková organizace Prague Pride.

V roce 2014 se zmiňované akce zúčastnilo zhruba 15 tisíc až 17 tisíc lidí. Uvádí se, že policie tehdy zadržela celkem patnáct protestujících.