„To už překročilo veškeré meze!“ Ovčáček se tvrdě pustil do Transparency International

Podle analytika TI Milana Eibla z pracovní verze auditu EK, která na konci minulého týdne unikla do médií, vyplývá, že úředníci si dostatečně neověřovali údaje, který jim poskytoval Agrofert v žádostech o stamilionové dotace. Dále pak nebrali v potaz informace, jejichž následkem mohlo být odmítnutí žádosti o dotace.

„Ze strany úředníků a hodnotitelů existují v návrhu auditu indicie, že docházelo k jednání, které může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, v některých případech dokonce trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedl analytik.

Trestní postih může hrozit i zaměstnancům Agrofertu, pokud se prokáže, že z jejich strany docházelo k zamlčování důležitých skutečností pro přidělování unijních peněz, a to zejména toho, že Babiš podle auditu holding nadále kontroluje.

Na toto prohlášení v úterý ráno reagoval Jiří Ovčáček na svém Facebooku. Podle něj TI vyhrožuje ministerským úředníkům.

„Ze zahraničí placená politická neziskovka Transparency International už dokonce vyhrožuje českým státním úředníkům trestním postihem. To už překročilo veškeré meze!“ napsal Ovčáček.

Není to poprvé, co se Ovčáček vyjadřuje ke kauze Babišova střetu zájmů. Po zveřejnění pracovní verze auditu v médiích uvedl, že je to nejspíše načasováno k úterní demonstraci iniciativy Milion chvilek pro demokracii, která požaduje demisi premiéra. Samotné organizátory pak obvinil ze šíření nenávisti.

Ve hře je půl miliardy

Pokud se prokáže Babišův střet zájmů, České republice bude hrozit, že by muselo do rozpočtu EU vracet přibližně 450 milionů korun, které Agrofert čerpal. Babiš po zveřejnění auditu prohlásil, že Česko dotace vracet nebude. Šéf ODS Peter Fiala v pondělí vyzval Babiše a požádal Sněmovnu o důvěru vládě.

Pracovní verzi auditu EK teď analyzuje vrchní státní zastupitelství pod vedením Lenky Bradáčové. Za dva až tři týdny žalobci na základě své analýzy rozhodnou, jak budou v dotační kauze dále postupovat.

„Ze strany příjemce dotace jsou v auditu uvedeny informace, které naznačují, že mohlo dojít k dotačnímu podvodu nebo trestnému činu poškození finančních zájmů Evropské unie,“ uvedl k analýze Eibl.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman informace obsažené v pracovní verzi auditu již označil za závažné. Pro případné vyšetření kauzy bude nutné kromě prostudování textu EK získat informace o procesu podávání a přijímaní žádostí o dotace včetně dokumenty, na kterých stojí podpisy příslušných úředníků a zaměstnanců Agrofertu. Po zveřejnění pracovní verze návrhu zatím nebylo podáno žádné trestní oznámení.