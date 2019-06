Dohra pro „veřejnoprávní“ Fridrichovou? Klaus ml. vyzval k jejímu prošetření

Fridrichová v pátek ironicky napsala, že by situaci v zemi uklidnily letenky zdarma pro generaci 40+ mimo země Evropské unie.

Její status již vyvolal bouřlivou odezvu.

„Kdybych to nevzal jako nejapnost, musel bych se ptát, kdo tady rozděluje společnost? Kdo tady vyvolává xenofobii? A kdo je fakt nechutný. Odpověď bych našel snadno, je to ona,“ napsal například šéf komunistů Vojtěch Filip. Jaroslav Foldyna její příspěvek zase srovnal s atmosférou nacistického Německa.

Když jsem si prohlížel novinky na twitteru, narazil jsem na myšlenkově ubohý vtip paní N. Fridrichové. Kdybych to nevzal jako nejapnost, musel bych se ptát, kdo tady rozděluje společnost? Kdo tady vyvolává xenofobii? A kdo je fakt nechutný. Odpověď bych našel snadno, je to ona. — Vojtěch Filip (@vojtafilip) June 2, 2019

​

Jednačtyřicetiletá Fridrichová později sama poznamenala, že se jedná pouze o vtip a sama patří do generace 40+. I přesto mnozí uživatelé sociálních sítí její příspěvek považují za nevhodný.

Na výrok Fridrichové v úterý reagoval i poslanec Václav Klaus mladší, který zveřejnil dopis Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Trocha toho donkichotství, pochopitelně se mi vysmějou. Ale mně se fakt nelíbí, když ‚veřejnoprávní‘ redaktorka politického pořadu útočí na starší občany, že ‚málo pokrokově‘ volí ve volbách. A kdyby tady nebyli, tak...“ napsal poslanec.

Podle Klause se Fridrichová dopustila zjevně nenávistného výroku a výzvy k „diskriminaci jedné konkrétní skupiny obyvatel (která volí jinak než paní redaktorka)“.

V dopise Klaus žádá Radu o odborné posouzení, zda takováto veřejná stanoviska pracovníka ČT jsou konformní vůči zákonu č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, popř. jiným zákonným úpravám. Dále požádal o zjištění, zda se ČT jako instituce od takovýchto vyjádření distancuje, popřípadě provedla nějaká pracovně-právní opatření či nikoli. Nakonec požádal o zjištění, jaká pravidla má ČT pro své veřejně vlivné zaměstnance ohledně jejich mimopracovních veřejných prezentací.

V čem přesně může být počínání Fridrichové v rozporu s příslušným zákonem Klaus neupřesnil.

Svým statusem redaktorka ČT nejspíše ironizovala slevu pro studenty a důchodce na jízdné ve vlacích a autobusech, kterou prosadil premiér Andrej Babiš. Od 1. září loňského roku mohou studenti do 26 let a senioři nad 65 let využívat ve vlacích a autobusech slevu ve výši 75 % ceny jízdného.

„Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi, a my jsme rádi,“ poznamenal k tomu Babiš.