Po tuzemáku útočí EK na další český alkohol. Připravte se na změnu

Mandlovice je alkoholický nápoj, který se vyrábí z vinného lihu a přírodního mandlového výtažku. Hustopečskou mandlovici vyrábí v České republice hustopečská mandlárna, jejíž majitelka a zakladatelka se k celé věci vyjádřila.

Kateřina Kopová, která stojí již sedm let za touto značkou, uvedla, že mandlovici s tímto názvem najdeme na pultech v českých obchodech nejspíše jen do konce června. Nařízení z Bruselu totiž výrobce nutí, aby název tohoto alkoholického nápoje změnil. Důvodem změny má být to, že koncovku –ice je možné používat pouze v případech, kdy se daná pálenka vyrábí z příslušné suroviny.

„S tím bohužel nemůžu nic dělat, mandle se totiž vypálit nedají. Přitom za značky hustopečská mandlovice a mandlovice jsme zaplatili desítky tisíc, abychom je chránili ochrannou známkou,“ poznamenala k věci Kopová.

Majitelka mandlárny však přiznala, že se jí tato změna dotkne i co se financí týče. Bude totiž muset všechny propagační předměty i etikety na lahvích přetisknout. „Výdaje odhaduji přibližně na milion korun. Mnohem víc mě ale mrzí to, že úsilí, které jsem budování značky a legalizaci mandlovice věnovala, najednou zmizí,“ řekla.

Ředitelka společnosti, která nápoj z mandlové tresti, lihu a cukru v Hustopečích podomácku vyrábí již desítky let, je tímto evropským nařízením zklamaná. Receptura mandlovice je původní a vychází z receptu bývalého správce sadů Rudolfa Poslušného.

Sama Kopová poukazuje na to, že daný destilát, jehož značku i složení v současné době chrání již zmiňovaná ochranná známka, obsahuje sice menší množství alkoholu, ale zato je vyroben z kvalitních surovin. Stejně tak si trvá na tom, že má tento alkohol nezaměnitelnou chuť.

„Prvotní zoufalství už mě sice přešlo, ale pořád je mi to líto. Zkusíme nejspíš požádat o prodloužení lhůty, po kterou lze název mandlovice používat, ale víc asi udělat nemůžeme,“ řekla závěrem.

Nejasnosti kolem tuzemáku

V minulém roce řešily evropské orgány jiný český alkohol. Konkrétně se jednalo o český rum tuzemák. V zájmu dění byla tehdy přísada, která tuzemáku dodává chuť i typické aroma – ethylester kyseliny mravenčí (mravenčan ethylnatý). Evropský úřad pro bezpečnost potravin totiž na základě analýzy zjistil, že by tato látka mohla údajně způsobovat rakovinu. Dokonce hrozilo, že bude užití látky zcela zakázáno.

Dané aroma se však v Česku nepoužívá jen při výrobě rumu, ale také některých nealkoholických nápojů, pekařských výrobků či cukrovinek. Nakonec však ČR loni v dubnu dostala od Evropské komise výjimku a bude tak moci při výrobě tuzemáku tento tradiční rumový éter používat, a to dalších pět let.

Nutno podotknout, že na českém území se nejvíce prodávají, pokud jde o tvrdý alkohol, právě „rumové“ lihoviny. Někteří tak tyto změny a nařízení ze strany evropských orgánů považují za jakousi obchodní válku.