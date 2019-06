Babiš o auditu: Je to snaha destabilizovat zemi

Dění kolem zprávy Bruselu o čerpání dotací koncernu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše vyvolalo v Česku opět rozruch, a to i přesto, že se o střetu zájmů Babiše hovoří již dlouho.

V současné době České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

Dnes probíhá ve Sněmovně jednání, které se tímto tématem zabývá. Začalo krátce po druhé hodině odpolední a hned na úvod promluvil samotný premiér.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Již na začátku tak dal jasně najevo, že se zprávou EK nesouhlasí. Podle Babiše je navíc zjevné, že se ve zprávě opisovalo od Pirátů a Transparency International. Stejně tak poukázal na to, že dva auditoři pocházeli z Česka.

„Divím se, že Brusel řeší, jestli jsem konal v souladu s českým zákonem. Já jsem vše udělal podle zákona „lex Babiš“ tak jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou,“ obhajuje se Babiš a dodává: „Nejen,že Brusel radí Česku, jak vykládat vlastní právo, ale dělá to špatně.“

Český předseda vlády tak celou situaci srovnal se světoznámým seriálem, jelikož dle něj v Evropě také hrajeme hru o trůny.

Stejně tak se Babiš domnívá, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by on sám nějak vlivňoval rozdělování evropských dotací.

„Policie ani média na mě nemají nic… Je to skutečně nepravdivá a nepovedená zpráva, která má znaky útoku. My ji musíme na základě tvrdých faktů a dat odmítnout,“ komentoval zprávu.

Závěrem Babiš prozradil, jaké kroky budou následovat. Podle jeho názoru by nyní měla vláda počkat na český překlad draftu, což by mělo trvat zhruba měsíc. Poté přijdou na řadu jednotlivá ministerstva, jejichž úkolem bude danou zprávu připomínkovat. Vypadá to tedy, že finální auditní zpráva by měla být kompletní do tří až čtyř měsíců.

Dnešní jednání okomentoval i oficiální mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Ten na svém Facebooku napsal:

„Považuji audit za útok na Českou republiku, uvedl pan premiér v Poslanecké sněmovně. Pravda je venku! Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“

Agrofert, dotace a Babiš

Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národní zákonu o střetu zájmů.

V minulém roce poukazovala nevládní organizace Transparency International na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle názoru organizace může Babiš i po vložení společnosti do svěřeneckého fondu ovlivňovat její chod, a to i díky tomu, že jako premiér má vliv na evropský rozpočet a přidělování dotací na území České republiky.

Zastavení dotací pro Agrofert v minulosti požadovali i někteří evropští poslanci.