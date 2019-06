Václavské náměstí a odchod jen Benešové už nestačí. V Praze již pošesté probíhají masové demonstrace

Auditní zpráva Evropské komise posloužila organizátorům demonstrací doslova jako další „bomba“. Z této zprávy totiž vyplývá, že se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů. Organizátoři tak toto téma začlenili i do programu demonstrace. Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se domnívá, že zveřejnění informací z auditu je záměrně načasováno před úterní demonstrací v Praze.

„Žádáme, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace. Žádáme konec dotací, státních zakázek a investičních pobídek pro Agrofert. Žádáme, aby se zbavil vlivu v médiích (Babiš) a poslední požadavek je demise Andreje Babiše, a to vzhledem k tomu, že i když Agrofert přestane pobírat dotace, tak nekončí jeho střet zájmů,“ uvedl na tiskové konferenci předseda iniciativy Mikuláš Minář.

Podle předsedy chvilkařů by se dnešní demonstrace měla stát tou největší demonstrací od roku 1989. Přislíbil přitom účast více než 100 tisíc lidí. Dodal také, že vzhledem k rostoucímu počtu účastníků jsou ochotni hledat větší prostory, protože Václavské náměstí jim již nebude stačit. Zřejmě kvůli tomu se příští demonstrace v Praze, která je plánována na neděli 23. června a na které se podle předsedy iniciativy očekává 200 až 350 tisíc lidí, bude konat již na Letenské pláni.

Mluvčí iniciativy Jan Piňos dříve uvedl, že dnes už nejsou ve hře pouze demokratické hodnoty, ale i peníze, které má Česká republika zaplatit kvůli údajnému střetu zájmů Andreje Babiše. Premiér však proti případnému navrácení dotací ohradil.

„Takže pokud tady někdo mluví o tom, že tady České republika má něco vracet, tak určitě nebude vracet, protože čeští právníci mají zásadně odlišný názor o střetu zájmů, než teď má Evropská komise, která to okopírovala pravděpodobně od té zkorumpované Transparency a od Pirátů,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy Andrej Babiš.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstské náměstí v Praze, a to dne 29. dubna. Pátá a doteď poslední demonstrace pod vedením spolku Milion chvilek proběhla dne 28. května a do protestů se zapojili obyvatelé celkem 226 obcí.

Demonstrantům vadí nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, a to tím, že se již dva roky staví na stranu premiéra Andreje Babiše. V minulosti ho například nechtěla vydat trestnímu stíhání a stejně jako on i Benešová tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Podle účastníků protestů je také podezřelé, že Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici. Kromě toho protestující nesouhlasí s tím, že podniky Babiše jsou více a více dotovány státními prostředky.

Koncem května se v zemích Evropské unie konaly volby do Evropského parlamentu. Navzdory protestům výsledky v České republice ukázaly, že největší počet hlasů (21,18 procenta) získala politická strana Andreje Babiše ANO 2011. Její členové si tak vysloužili celkem šest míst v Evropském parlamentu. „Já jsem to bral jako nějaký indikátor, jestli naše vláda funguje. A myslím, že vláda funguje skvěle, má výsledky, není důvod mít obavy o budoucnost naší země,“ ohodnotil výsledky voleb premiér.