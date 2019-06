Jiří Ovčáček okomentoval Sputniku čerstvou demonstraci proti Babišovi

Noviny spěchají informovat o nevídané akci, která se sotva vměstnala na Václavské náměstí. Našli jsme Lidovkám hrubku: „Cedule často také informovali, odkud lidé na demonstraci do hlavního města přijeli.“ Samozřejmě jde o tiskařského šotka. Z tribuny málem „svatováclavské“ tentokrát horoval proti Babišovi šéf Transparency International. Když s panem Davidem Ondráčkou reportér Sputniku hovořil o Babišovi osobně minulý rok, Ondráčka nemohl jasně odpovědět na dotaz, jaké zákony premiér Babiš přesně porušuje. Potíž je v tom, že v té době se nedalo Babišovi zcela jasně prokázat vlastnictví Agrofertu, to by totiž Ondráčka nezaváhal – a on zaváhal a položil důraz na to, že Babiš v každém případě nepostupuje eticky. Ptali jsme se Ondráčky, zda etický postup je vyžadován zákonem. Jde o to, že Babiš byl už ve svých politických funkcích nějakou dobu, než se proti němu začalo brojit. Nyní nejvíce vadí fakt, že Babiš údajně řídí český stát jako firmu. Na minulých mítincích Milionů chvilek pro demokracii jsme slyšeli, že Babiš se nechová „hezky“ vůči svým zaměstnancům v jeho firmách. Tyto formulace jsou velmi zvláštní v Česku, kde se od Sametu rozvinul kapitalismus, který je už holt takový. Babiš je kritizován za to, že je asi dobrý organizátor a umí v tom chodit. Celkově to na reportéra Sputniku působilo tak, jako kdyby v ČR neplatila presumpce neviny. Nemělo by se s demonstracemi spíše počkat, až jak rozhodnou soudy?

Lidovky si například všimly výroku herečky Pazderkové: „„Jsem tady, protože věřím v morálku a nevěřím v lež a krádež… Prosím vás tedy, až každý budeme umírat na smrtelné posteli, abychom věděli, že jsme udělali pro demokracii a pravdu maximum…“ Pazderková má tedy jasno i bez soudů? Reportér Sputniku se rozhodl zkusit štěstí a spojit se i přes pokročilou téměř noční hodinu s tiskovým mluvčím Hradu panem Jiřím Ovčáčkem, ten nám poskytl toto zběžné vyjádření k celé události.

„Všechny členské země Visegrádské čtyřky čelí soustředěnému útoku s cílem zvrátit výsledky svobodných a demokratických voleb a zbavit je fakticky suverenity. Všude se opakuje stejný scénář. Demonstrace mají nepokrytou podporu mainstreamových médií a politických neziskovek placených ze zahraničí. Česká republika už má za sebou historické poučení z roku 1948. Ulici se neustupuje. Jinak nastává totalita,“ uvedl pro Sputnik hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Z vyjádření tiskového mluvčího vyplývá, že je docela možné, že se časem může ukázat, že dav na Václaváku je ztělesněním toho, proti čemu demonstruje. Příští demonstrace je svolávána na Letnou. Očekává se tam až čtvrtmilionový mítink. Na tom právě proběhlém byli lidé autobusy sváženi z celé České republiky, viz cedulky odkud kdo do Prahy přijel, které byly opět na Václavském náměstí k vidění. Co by na to asi řekla bývalá mluvčí Bílého domu Jane Psakiová, která kdysi kritizovala Rusy za „volební karusele“. Na švestkách ji nachytal tenkrát novinář z Associated Press pan Matthew Lee. Co by Jane Psakiová pověděla na mítinkové karusele Milionů chvilek pro demokracii, které možná jednou nahradí, volební karusele, tentokráte volební karusele po česku…

Jiří Ovčáček ještě celou situaci stručně shrnul na sociálních sítích, kde demonstrace označil za útok na svobodu a demokracii.

Demonstrace proti Babišovi a Benešové

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstském náměstí v Praze, a to 29. dubna. Pátá a doteď poslední demonstrace pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii proběhla dne 28. května a do protestů se zapojili obyvatelé celkem 226 obcí.

Demonstrantům vadí nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, a to tím, že se již dva roky staví na stranu premiéra Andreje Babiše . V minulosti ho například nechtěla vydat trestnímu stíhání a stejně jako on i Benešová tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Podle účastníků protestů je také podezřelé, že Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici. Kromě toho protestující nesouhlasí s tím, že podniky Babiše jsou více a více dotovány státními prostředky.