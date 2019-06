Studená sprcha pro Babiše od ČSSD. Strana navrhuje jeho výměnu kvůli auditní zprávě EK o střetu zájmů

Další šok pro Andreje Babiše! Českého premiéra překvapil šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Jeho strana se totiž nyní ostře vyjádřila k auditní zprávě Evropské komise o střetu zájmů a vypadá to, že se to Babišovi zřejmě nebude líbit.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) totiž vzhledem k návrhu auditní zprávy EK o střetu zájmů navrhuje, aby byl český předseda vlády vyměněn.

I když Babiš již dlouhou dobu jakýkoli střet zájmů či pochybení ze své strany odmítá, zřejmě mu to někteří nevěří. Řada jeho kritiků se totiž nyní rozrostla i o ČSSD.

„Plete si Agrofert s Českem. Naše země naštěstí není jeho bývalý holding, byť by si to možná přál,“ prohlásil Chvojka.

Šéf poslaneckého klubu ČSSD navíc dodal, že celá tato nešťastná situace ve straně nevyvolává radost. Poznamenal však, že je zapotřebí počkat na finální verzi tohoto auditu.

Sociální demokraté si ale zároveň stojí za tím, že by bylo vhodné, aby byl z Babišova hnutí ANO na post předsedy vlády navržen někdo jiný. Za vhodnou variantu považují například jemnovat do této funkce ministryni financí Alenu Schillerovou. Chvojka totiž souhlasí s tím, že je současný český premiér ve střetu zájmů.

Babiš, audit a střet zájmů

Poslanci včera projednávali návrh auditní zprávy, kterou vydala Evropská komise . Na základě tohoto dokumentu by totiž český premiér Andrej Babiš měl mít i nyní vliv na svou bývalou firmu Agrofert, což podle zprávy souvisí i s tím, že má jistý vliv na použití unijních peněz.

Na jednání, které včera ve Sněmovně probíhalo, se hned úvodem ujal slova samotný premiér a celou kauzu okomentoval.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

V závěru jednání Babiš prozradil, jaké kroky budou následovat. Podle jeho názoru by nyní měla vláda počkat na český překlad draftu, což by mělo trvat zhruba měsíc. Poté přijdou na řadu jednotlivá ministerstva, jejichž úkolem bude danou zprávu připomínkovat. Vypadá to tedy, že finální auditní zpráva by měla být kompletní do tří až čtyř měsíců.

Již na začátku tak dal jasně najevo, že se zprávou EK nesouhlasí. Podle Babiše je navíc zjevné, že se ve zprávě opisovalo od Pirátů a Transparency International. Stejně tak poukázal na to, že dva auditoři pocházeli z Česka.

„Divím se, že Brusel řeší, jestli jsem konal v souladu s českým zákonem. Já jsem vše udělal podle zákona „lex Babiš“ tak jak byl schválen Poslaneckou sněmovnou,“ obhajoval se Babiš.

Stejně tak se premiér domnívá, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by on sám nějak ovlivňoval rozdělování evropských dotací . „Policie ani média na mě nemají nic… Je to skutečně nepravdivá a nepovedená zpráva, která má znaky útoku. My ji musíme na základě tvrdých faktů a dat odmítnout,“ komentoval zprávu.

Dění kolem zprávy Bruselu o čerpání dotací koncernu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše vyvolalo v Česku opět rozruch, a to i přesto, že se o střetu zájmů Babiše hovoří již dlouho. V současné době tak České republice hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.