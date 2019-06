Drobný prohlásil, že Karla Gotta jeho manželka bije. Takto Zlatý slavík zareagoval

Mezi Zlatým slavíkem Karlem Gottem a producentem a zpěvákem Milanem Drobným to pořádně vře. Drobný měl totiž veřejně uvést, že Karla Gotta mlátí jeho žena Ivana. To si Mistr ale nenechal líbit.

Médii se šíří zprávy o tom, že Milan Drobný v knize k 80. narozeninám Karla Gotta zveřejnil šokující svědectví. Měl v ní totiž uvést slova Oldřicha Havránka, který dlouhou dobu pracoval jako řidič zpěváka a který byl také partnerem Gottovy sestřenice. A právě Havránkovi měl Zlatý slavík před lety prozradit, že jej jeho manželka Ivana Gottová fyzicky bije.

„Olda mi přísahal, že Ivana Karla mlátí a že jsem jedinej, kdo s tím může něco udělat. Tak jsem podle toho reagoval,“ uvedl v dané knize producent.

V publikaci se ale také píše, že Havránkova slova o násilí byla spíše úmyslem tohoto řidiče, jak Gottově manželce ublížit. Uvádí se totiž, že právě stála za tím, že Gott dotyčného jako řidiče propustil. Údajně mělo Mistrovu manželku naštvat Havránkovo prohlášení, že „jestli si Karel myslí, že ty jejich fracky bude vozit na hodiny, tak ne“.

„On jí Olda nemohl zapomenout, že ho vyhodila. Byla to od něj msta,“ myslí si Drobný.

Taková informace však pobouřila nejen rodinu zesnulého Havránka, ale také samotného zpěváka. Zmínění tuto informaci okamžitě vyvrátili a sám Karel Gott se k věci vyjádřil prostřednictvím své mluvčí Anety Stolzové.

„Dobrý den pane Drobný, Karel Gott Vám vzkazuje, že je Vámi naprosto zhnusen a chce se mu z Vás zvracet. Extrémně lituje toho, že si Vás pozval domů, do svého soukromí. Jste pro něj největším zklamáním v životě. Jak si vůbec můžete dovolit poskytnout Blesku rozhovor do knihy, kde lžete? Sám moc dobře víte, že například informace o tom, že „Ivana mlátí Karla", je nehorázná a sprostá lež!!!“ stálo v prohlášení.

Drobný, který je nyní na dovolené ve Španělsku , však také zareagoval. „Přísahám na své děti, že mi Olda Havránek řekl, že Ivana Karla mlátí. Ano, je chudák po smrti, ale to nic nemění na skutečnosti, že to tak bylo. Karel mi na poslední schůzce řekl, že byl Olda asi naštvaný, protože po dvou bouračkách dostal výpověď,“ řekl.

Gott se však brání dál a v prohlášení poukazuje na to, že tato slova vyvrátila i jeho sestřenice Hana, která byla několik let partnerkou Havránka.

Oldova letitá partnerka a sestřenice Karla Gotta, Hanka.

„Sama řekla, že Olda nikdy doma před Hankou, natož před Vámi, neřekl na Ivanu nic zlého ani kritického, takže by Vám těžko mohl přísahat, že ho Ivana mlátí. Pokud by měl pan Havránek jakékoli pochybnosti, či obavy o Karlu Gottovi, zcela jistě by je věděla právě paní Hanka. Je proto naprosto nechutné, že si do pusy berete zesnulého Oldu Havránka, který se už nemůže proti Vašim lžím bránit. Přestaňte se už konečně přiživovat a parazitovat na Karlu Gottovi a urážet a ubližovat jeho rodině, zejména Ivaně, kterou jste svou lží opět zostudil,“ pokračovalo znění prohlášení.

Drobný následně prohlásil, že ho sice mrzí, že to vypustil, ale dodal, že to bylo na základě toho, že to slíbil. Stejně si trvá na tom, že má i jiné svědky . Rovněž ale podotkl, že má v plánu se po návratu z dovolené poradit s právníkem. „Protože mám plné zuby nařčení, že se na Karlu Gottovi přiživuju,“ pronesl.

Vztahy mezi oběma aktéry jsou tak kvůli tomuto sporu více než vyhrocené a jen těžko se budou urovnávat.

Nová kniha s názvem Náš Karel byla vydána u příležitosti blížících se 80. narozenin zpěváka Karla Gotta. Uvádí se, že do dané publikace poskytlo rozhovory celkem sedmnáct Gottových přátel. Mezi těmito lidmi byl mimo jiné i Milan Drobný, které se ve svém příspěvku rozpovídal i tom, proč se před nějakou dobou se Zlatým slavíkem rozkmotřili.