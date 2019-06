Vědci předpověděli rychlou zkázu lidské civilizace

Jelikož se v nejbližší budoucnosti nepředpokládají značná úsilí na snížení úrovně spalování fosilních paliv, vědci prozkoumali scénář, podle kterého do roku 2030 globální emise dosáhnou maximálních hodnot. Nakonec do roku 2050 se průměrná teplota vzduchu na Zemi zvýší o tři stupně. Mořský led odrážející sluneční paprsky roztaje, zmizí věčně zmrzlá půda a v Amazonii začne velké sucho.

Navíc dojde ke změnám v monzunech v Asii a západní Africe, situaci v Evropě také výrazně zhorší změny v Golfském proudu. Severní Amerika bude trpět ničivými přírodními jevy, jako jsou lesní požáry, horko, sucho a povodně. Asijské řeky budou vysychat a srážky v Mexiku a Střední Americe se sníží minimálně na polovinu. V roce 2100 se bude planeta blížit k hranici, která bude o pět stupňů vyšší než před industrializací.

Uvádí se také, že oteplení o čtyři stupně není slučitelné se současnou organizací globálního společenství a také bude mít zničující vliv na ekosystémy. Dokonce i při oteplení o dva stupně začne masové stěhování obyvatelstva z jižních šířek a počet klimatických uprchlíků se může dostat k miliardě. Podle autorů není svět připraven na to, aby viděl všechny následky a přijal nutná opatření.

Oteplování v ČR

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky nedávno zjistil, jak Česko ovlivní klimatické změny. Můžeme si tak prý lépe připravit strategii do budoucna, co se týče zemědělství, lesnictví a nakládání s vodou. Podle vědců, kteří se studií zabývali, dojde ke scénářům, které nastanou stoprocentně, ale některé z nich se stanou s nižší pravděpodobností.

Studie ukázala, že se Česká republika do poloviny století oteplí v ročním průměru o dva stupně. Co se týče nejbližších let, v letech 2021 až 2040 se oteplí o jeden stupeň. Do konce století se teplota zvýší dokonce až o tři stupně, pokud lidstvo nezačne s redukcí skleníkových plynů. Zajímavé však je, že do poloviny století se má zvýšit počet tropických dnů dvojnásobně. Navíc by mělo dojít k nárůstu počtu dnů se srážkami 10 nebo 20 milimetrů a od poloviny století naprší více než 50 milimetrů.