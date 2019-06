Policie se pochlubila zadržením divokých cizinců v pražském metru. Čtenáři jsou šokováni

Městská policie Hlavního města Prahy na svém Facebooku zveřejnila videozáznam incidentu na pražské stanici metra Opatov. To, co čtenáři viděli, je naštvalo a šokovalo.

Podle slov tiskové mluvčí policie Ireny Seifertové se v metru dva cizinci rozhodli ukázat svou agresivitu, kde napadli jednoho cestujícího. Muž se zpočátku bránil, ale jak je vidět na videozáznamu, situace se docela rychle vyostřovala.

Následně je slyšet, že někdo incident hlásí na linku tísňového volání, ale dochází tam k diskuzi místo toho, aby byly učiněny patřičné kroky.

Jak uvedla Seifertová ve svém komentáři, když se volá na tísňovou linku, je nutné uvést nezbytné údaje, co se týče popisu události, včetně počtu osob, přítomnosti zbraní a tak dále.

Na konci videozáznamu konečně vidíme dva policisty, kteří do incidentu zasáhli a odvedli agresivní cizince v poutech.

Toto video hned vyvolalo početnou reakci ze strany uživatelů sociální sítě.

Jedni upozornili na to, že ti, kdo v této chvíli byli na nástupišti, nic neudělali.

„Tolik lidí prošlo a nikdo nic? Až na konci se ho trochu někdo zastal? To je šílený…,“ uvedla Kájinka Lipertová.

Další uživatel napsal, že ostatním bylo jedno, co se tam odehrávalo.

„Tady je ta lidská lhostejnost. Ostatní jen čumí,“ poznamenal Oldřich Varmuža.

Jiní neskrývali rozhořčení, které vyvolala obsluha tísňové linky.

„Operátor na lince se choval víc než arogantně,” uvedl uživatel se jménem Jirka Skliba.

Navíc byly okomentovány i postupy policie.

„Ten policista nebo operátor, on je retardovanej nebo tak něco podobného? Pak se divíte, že na Vás lidi nadávají, když narazí na takového blbce od policie,” neskrýval emoce Martin Haspeklo.

Nechyběly výzvy, aby byla změněná politika České republiky vůči cizincům.

„Ale to je furt něco, že cizinci napadají naše lidi... Uzavřete ty hranice a bude snad klid!!! Oni moc dobře vědí, že my jsme národ tepců a odpadní roura Evropy a tak to zkoušej a zkoušet budou, dokud si je my Češi tady budeme pěstovat,“ vyjádřila se k záležitosti uživatelka se jménem Michaela Jel, kde zároveň dodala i kritiku vůči krajanům.

Není to jediný případ, který se odehrál na červené lince pražského metra za dobu kratší než jeden rok.

Loni na podzim média informovala o tom, že ve výtahu stanice Kobylisy také došlo k nebezpečnému agresivnímu chování jednoho muže. Ten vytáhl nůž z kapsy a začal vyhrožovat ženě, která doběhla zavírající výtah. Bylo to za přítomnosti jiných lidí v kabině, s nimiž agresor vystoupil a odešel pryč, výtah dojel do horního patra stanice.