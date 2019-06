Ondráček navrhl provést nový LGBT pochod v Praze. Proč čtenáři pláčou smíchy?

„Přátelé, co na to LGBT? Nechtělo by to zorganizovat nějaký pochod ulicemi Prahy v přestrojení za ovce a berany s transparenty: Za práva homosexuálních beranů? Můžeme přijmou i nějaký zákon!“ uvedl ve svém příspěvku.

Přidal k němu také odkaz a článek, ve kterém je uvedeno, že každý dvanáctý beran je homosexuál. Podle něj by tak mohli aktivisté LGBT zorganizovat podobný pochod, akorát za práva těchto homosexuálních beranů.

Komentáře k jeho příspěvku byly různorodé, většinou však komentátoři dali politikovi za pravdu.

„Když jsem viděl předevčírem Václavák, tak bych řekl, že těch ovcí je tam až až. A že těm beranům na pódiu tleskali,“ napsal jistý uživatel.

„Na jatka? Ale to pak nemohou adoptovat jehně?!“ Posměšně komentuje příspěvek další uživatel.

„OK. Pochod za berany, na venczel placz pořádný gril. To se oslaví,“ reagoval jeden z komentátorů.

„To je do nebe volající, ty farmáře zavřít až zčernají, posílat homosexuální berany na jatka to je homofobie,“ směje se až do slz další uživatel.

„Naštěstí úpadkový buržoazní tisk nečtu,“ tvrdí další z komentujících.

„Raději to nikde nešiřte, ono by se to klidně mohlo stát,“ domnívá se jiný uživatel.

Protestní pochod na Václavském náměstí

4. června proběhly na Václavském náměstí v Praze protesty pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii. Demonstrace začala protesty proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, premiérovi Andreji Babišovi a za zajištění nezávislosti soudnictví.

Včerejší demonstrace byla největším protestem od roku 1989. Podle informací organizátorů se jí zúčastnilo 120 tisíc lidí. Akce skončila zpíváním české hymny.

První protesty se konaly 29. dubna v 105 obcích České republiky a hlavní proběhla na Staroměstském náměstí v Praze.

LGBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgenderosoby. Zkratka tedy zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření (LGB) a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou (T).