Vrchol profesionality. Druhá auditní zpráva obsahuje chyby, prohlásil Toman

Televize ČT24 zveřejnila video, ve kterém ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD odmítl, že by se druhá předběžná auditní zpráva Evropské komise týkala jeho střetu zájmů.

„Evropská komise požaduje seznam všech projektů Agrofertu z Programu rozvoje venkova a přijetí opatření k omezení střetu zájmů. Argumentaci staví na českém zákonu o střetu zájmů. Česká republika má konflikt zájmů zahrnout při kontrolách mezi rizikové faktory,“ uvedl ministr zemědělství.

Zároveň však ve videu odmítl, že by se předběžná auditní zpráva Evropské komise týkala jeho střetu zájmů kvůli projektům firmy Xaverov.

Podle něj dotace ve prospěch své rodiny nemůže nijak ovlivňovat. Odmítl také to, že by v budoucnu mohly nastat problémy s celkovým čerpáním zemědělských dotací.

Ministr zemědělství také předběžnou auditní zprávu kritizoval. „Obsahuje chyby, úředníci ji musí velmi pečlivě analyzovat,“ uvedl.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zatím pozastavil část dotací jak pro Agrofert, tak pro firmy spojené s ministrem Tomanem. Týká se to hlavně nenárokových investičních projektů, ale nárokové dotace se budou vyplácet dál.

„Z důvodu předběžné opatrnosti SZIF nebude dále proplácet projekty podnikům skupiny Agrofert, které jsou schválené po dni 9. 2. 2017, a to i přesto, že se neztotožňujeme se závěry předběžné zprávy, ale je to naše možnost, jak se k tomuto problému postavit. Tento způsob do doby vysvětlení zvolíme i u podniků spojených s rodinou pana ministra Tomana,“ uvedl ředitel fondu Martin Šebestyán.

Babiš to odmítl komentovat.

„Odešel jsem z Agrofertu v lednu 2014, takže neříkám nic... Nemám na svoji bývalou firmu žádný vliv, chovám se podle lex Babiš,“ uvedl český předseda vlády.

Zatím má Ministerstvo zemědělství k dispozici pouze anglickou verzi této zprávy. Pak se bude ještě měsíc čekat na český překlad a poté na vyjádření. Následovně by mělo dojít k výměně informací s Evropskou komisí.

České úřady dostaly předběžný výsledek prvního auditu, který v Česku prováděla Evropská komise, minulý týden.

Díky tomu bylo zjištěno, že Babiš ovládá dva svěřenecké fondy a přes ně pak ovládá skupinu Agrofert.

Evropská komise tedy došla k závěru, že všechny dotace udělené koncernu Agrofert od 9. února 2017, kdy vstoupil v platnost český zákon o střetu zájmů, nejsou v souladu s národním právem.

Babiš uvedl, že neporušuje české ani evropské zákony a audit označil za pochybný a auditory za nekompetentní.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis ve středu uvedl, že „auditoři Evropské komise jsou profesionální a pracují objektivně, a cílem auditů je podle něj ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky“. Zároveň dodal, že je Evropská komise vždy otevřená ke spolupráci a je připravená s českou vládou na věci pracovat.