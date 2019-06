Privatizaci provázely excesy i zločiny, usnesla se Sněmovna. Jaké strany ignorovaly hlasování?

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily,“ praví se v usnesení.

Sněmovna požádala vládu zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Na stránkách poslanecké Sněmovny byly zveřejněny výsledky hlasování. Podle nich 55 poslanců ANO hlasovalo pro (všichni, kteří byli přítomni a nebyli omluveni). Podobná situace byla také u Pirátů (17 poslanců za), SPD (13 poslanců za), ČSSD (8 poslanců za) a KSČM (12 poslanců za). Všichni zúčastnění poslanci z těchto stran usnesení podpořili. Ostatní byli buď nepřítomni, nebo omluveni z hlasování. Poslanci z jiných stran, tedy TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN se buď hlasování zdrželi, nebo nebyli přítomni, či byli omluveni.

Po schválení usnesení proběhla sněmovní debata o údajných zločinech privatizací.

Návrh na nepromlčitelnost trestných činů souvisejícími s privatizacemi státního majetku už poslanci KSČM předložili. Vláda ANO a ČSSD ale novelu nepodpořila.

Ve Sněmovně poté promluvil i poslanec Pavel Kováčik za KSČM.

„Dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, se děly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, děkuji vám všem, že poprvé v historii Poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo. Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světélko na konci tunelu, a teď dojde zcela určitě, aspoň já jsem o tom přesvědčen, k onomu naplnění bodu 2, kdy vláda ČR bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasuto v dějinách, a aby ti, kteří loupeží, zlodějnou obohatili, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno,“ uvedl při svém projevu.

Na svém Facebooku na situaci reagoval Ivo Pojezný.

„Pro otevření možnosti vyšetřování a potrestání zlodějin za nezaplacené podniky privatizované v letech 1992 – 1998 při dnešním zasedání Sněmovny nehlasovaly tyto strany: ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proč asi? Návrh naštěstí bez problémů prošel 108 hlasy,“ napsal na sociální síti.