Žena českého blogera utekla na Ukrajinu se svým milencem

Aleš Bejr se v současné době nachází v Rimini (Itálie), kde probíhala soutěž v kulturistice. Mnozí jeho fanoušci se divili, že s ním k moři neodjela jeho manželka Angela.

Poté se Aleš Bejr vyjádřil k celé situaci na jenom ze svých videí.

„Žena je na Ukrajině s Pepou a Danem a tam si užívá. Tak si užívej, ženo, ale počítej s tím, že až přijedu, budeme to řešit, a to důrazně,“ vyjádřil se Bejr.

Zároveň dodal, že odjela se svým milencem a dalším mužem.

„Je tam (v ukrajinském Dněpru, pozn. red.) se svým milencem. Jmenuje se Dan a už hrozně dlouho dělá do pornoprůmyslu. Je tam s nimi i Pepa. O něm jsem si původně myslel, že to s ním Angi táhne,“ dodal Bejr.

Podle Bejra nyní nastane definitivní konec jejich manželství. „Už si mě i blokla na Facebooku,“ svěřil se.

Podle něj byl jejich vztah už delší dobu v krizi. „Jasný, že to není ze dne na den, už delší dobu nám to neklapalo. Teď když se mnou měla jet do Itálie, kde jsem měl důležité závody, se na mě vys*ala. Já ve středu v noci odjel sám a ona ve čtvrtek s milencem a kamarádem na Ukrajinu,“ uvedl na pravou míru Bejr.

„Až dojedu domů, půjde z baráku,“ dodal bloger.

Mezitím na svém Instagramu Bejrova manželka zveřejnila už několik snímků z dovolené na rodné Ukrajině, kde je opravdu na fotkách s mužem. V komentářích pod fotkami ale Angela tvrdí, že jde o kamaráda. Těžko říct, zdali je to pravda, nebo ne.

Také je dost možné, že se jedná pouze o falešnou informaci, buď z důvodu zviditelnění, nebo se jedná o jeden z „pranků“, které má bloger v oblibě.

Aleš Bejr, který je známý především svým bizardním chováním, o sobě tvrdí, že má dvě osobnosti a ty také rád předvádí. Miluje pozornost a je kvůli ní ochotný zajít i za hranice slušného chování. Poslední dobou se objevil hned v několika show na televizních obrazovkách, například v pořadu Prostřeno nebo soutěži MasterChef.