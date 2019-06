Babiš: Mírně ovíněný Kalousek mi řekl, že jsem v pi..!

Premiér Andrej Babiš v poslanecké sněmovně při interpelacích prohlásil, že k němu přišel přiopilý šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a řekl mu, "ať dělá, co umí, stejně je v pi.."!

„Po té poslední odpovědi mě tady navštívil pan poslanec Kalousek, mírně ovíněný a sdělil mi: Dělej, co umíš, stejně seš v pi.. – nemůžu to dokončit,“ prohlásil Andrej Babiš. Premiér následně poukázal na skutečnost, že Kalousek již opustil jednací sál.

„Nejlepší ministr financí,“ dodal jízlivě na adresu Kalouska Babiš a dodal: „Jsem rád, že tady máme takové kolegy. Jsou 30 let v politice a teď chodí demonstrovat na náměstí.“

Premiér těmito slovy začal odpovídat na interpelaci poslance Martina Baxy (ODS). Babiš hovořil o poslední interpelaci od místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, jež chtěla vědět, zdali premiér odstoupí v případě, že se potvrdí závěry auditu Evropské komise o skutečnosti, že je ve střetu zájmů a jeho bývalá společnost Agrofert bude muset vracet dotace o rozměru 451 milionů korun.

Kalousek pro portál idnes.cz prohlásil, že jeho slova byla jiná: „Dělej, co umíš, ale stejně nemáš šanci.“ Kalousek rovněž dodal, že je připraven postoupit testy na alkoholtesteru.

Média přinesla minulý týden informace o auditu Evropské komise, který viní českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů.

České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana, se jedná o snahu ponížit Českou republiku.

„Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“ napsal Ovčáček na sociálních sítích. Podobnými slovy častoval Evropskou komisi i předtím sám premiér Babiš.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národnímu zákonu o střetu zájmů.

V minulém roce poukazovala nevládní organizace Transparency International na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle názoru organizace může Babiš i po vložení společnosti do svěřeneckého fondu ovlivňovat její chod, a to i díky tomu, že jako premiér má vliv na evropský rozpočet a přidělování dotací na území České republiky.

Zastavení dotací pro Agrofert v minulosti požadovali i někteří evropští poslanci.