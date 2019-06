Zemanův impuls. Česká společnost hodlá do Ruska investovat miliardy

Česká společnost Bauer Technics a.s. chce do konce roku 2022 investovat přes 8 miliard rublů (pozn. kolem 3 miliard korun) do výstavby masného závodu ve Smolenské oblasti Ruska. Informace o projektu se objevují na pozadí posílení česko-ruské spolupráce od doby návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana do Ruska v roce 2017.