Demonstrace proti Babišovi a Benešové. Kdo, jak a proč?

Vítová: Tento tzv. předběžný audit nebyl nikým podepsán. Copak je normální, aby byl zaslán z EU do ČR audit a nebyl vůbec NIKÝM podepsán? A ani oficiálními cestami nelze zjistit, kdo ho sepsal. Copak může kdekdo z adresy EU poslat do jakékoliv země tzv. předběžný audit a nezmínit ani jedno stanovisko dotyčné země? A na tomto základě má být svržena legálně jmenovaná vláda? Už jenom tento prostý fakt svědčí o tom, že je to jednoznačná snaha o politickou destabilizaci ČR. Tzv. předběžný audit je de facto signálem k projevům občanské neposlušnosti v ulicích našich měst. Těm, kdo stojí za neziskovkou Milion chvilek, jde o všechno. Ztrácejí totiž funkce, dotace, vliv a moc. Poslední baštou jejich vlivu je televize a rozhlas, a proto tato veřejnoprávní média v podstatě protiprávně (viz právní status ČT a ČR) vyzývají k podpoře demonstrací proti stávajícímu premiérovi. Mimochodem ČR žádné peníze z EU nedostává, to je jen ekonomický klam, kterým jsme dennodenně krmeni. Nejprve totiž do EU sami peníze posíláme a teprve pak z nich po nejrůznějším přerozdělování v EU část dostaneme zpět formou dotace. Komplexně vzhledem ke všem předpisům a privatizacím a právním regulím, které upravují finanční toky z naší země do zemí EU, je ČR jednoznačným sponzorem EU! Nikoliv příjemcem dotací! A skutečnými největšími příjemci dotací EU jsou nadnárodní firmy a neziskové organizace. ČR si sama platí vlastní zotročování. Žádné zákony se nemusí porušovat, protože jsou nastavené tak, aby finance plynuly tam, kam podle skutečných vlastníků EU plynout mají. To, že bylo skrze naše lidi (všichni úředníci, kteří rozhodují o projektech, jsou totiž placeni z Bruselu – ne ze státního rozpočtu), dovoleno, aby nějaké dotace získala firma Agrofert anebo firmy ministra Tomana, je ve skutečnosti detail. Finance z EU, které plynou do neziskovek v ČR, jsou kapitálem pro ovlivňování politiky v ČR. Musím se ptát, proč dosud v naší zemi neexistuje obdoba zákona FARA jako v USA, kde zahraniční agenti a zahraniční investoři, kteří financují neziskové projekty, musí být registrováni jako cizí agenti.

Andrej Babiš navzdory rétorice poslušně plní vůli Bruselu. Není to slovenský premiér Pellegrini, který jede do Moskvy, setká se s Putinem a prohlásí, že Slovensko podepíše s Ruskem smlouvu na opravu ruských stíhacích letounů MiG. Je těžké si představit, že by se český premiér odvažoval podniknout takový krok. Proč se právě premiér ČR ocitl pod tlakem Evropské unie?

Naprosto souhlasím s tím, že Babiš plní vůli Bruselu – navzdory tomu, že vlastním obyvatelům tvrdí opak. To vše ale znamená, že v kauze demonstrací se jedná o vnitropolitický boj proti němu a to s využitím jakéhosi pofiderního auditu EU. Evidentně si s ním vyřizuje účty jistá skupina samozvané „elity“, které se nelíbí jeho politika, protože ohrožuje vliv a ekonomické jistoty této elity, které měla garantovány od roku 1989. A tato elita je řízena a placena ze zahraničí. Vlastně se jedná o boj dvou klanovo-korporátních skupin s odlišnými zahraničně politickými zájmy. Ovšem s ČR to nemyslí dobře ani jedna z nich a je ohrožena sama existence naší země. V ulicích vidíme jen Sorosovými dětmi a za ohromné peníze dobře zorganizované, částečně zmanipulované a částečně zaplacené necelé 1 % populace.

Jak podle vašeho názoru tento skandál poškozuje obraz České republiky? Politik, který myslí na svoji zemi, by měl odstoupit?

Z pohledu ČR je úplně jedno, jestli je u moci Babiš, anebo by byli u moci ti, kteří proti němu demonstrují. Obojí je prostě špatně. Protože ani jedné z těchto skupin nejde o naší zemi, ani o její suverenitu a ani o blaho lidí. Skupiny, které jsou financovány Sorosem, mají za úkol vyvolávat občanské nepokoje, chaos a ve finále občanské války. Proto je nyní naprosto nezbytné tomuto chaosu zabránit. A jen to je důvodem, proč je nutné respektovat legálně zvoleného premiéra a odmítnout snahy o destabilizaci ČR, kterou organizuje Milion chvilek.

Spolek Milion chvilek nyní oznámil, že svolá lidi na Letnou, tentokrát bude pro Babišovou rezignaci demonstrovat už 200 tisíc lidí. Kolik lidí by se podle vás mělo vydat do ulic, aby na to vedoucí vlády zareagoval? Miliony?

Přesně o to Milionu chvilek jde – dostat lidi do ulic a destabilizovat naši zemi. Lidé by na jejich výzvy neměli vůbec reflektovat. Nejde totiž o to, že „zlo” Babiš má být nahrazeno „dobrem” Pirátů a dalších. Jedná se o ukázkovou manipulaci davu a populace, kdy jsou lidem pro rozhodování předloženy jen dvě lži - nikoliv pravda.

Předpokládejme, že Babis opustí svůj post. Kdo by ho mohl nahradit?

Pokud by Babiše měl nahradit někdo z jeho „milionových“ odpůrců – a o to jim jde - pak by to byla pro naši zemi samozřejmě katastrofa. A to v každém případě, ať by to byl kdokoliv. Jednalo by se totiž o nelegální státní převrat a destabilizaci naší země pod přímou zahraniční taktovkou. Jediné řešení této situace, pokud by byl tlak na český majdan (protože o nic menšího se tu nejedná) stále větší a větší, by samozřejmě byly předčasné volby.

