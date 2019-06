Při tažení proti Rusku je všechno dovoleno? Klaus mladší kritizoval slova poslance ODS obhajujícího Banderovce

Václav Klaus mladší na svém Facebooku sdílel videozáznam z jednání české poslanecké sněmovny z 5. června. Poslanec ODS Pavel Žáček se během jednání zastával banderovců. To zvedlo Klause ze židle!

Sněmovna projednávala situaci okolo příchodu vojsk Varšavské smlouvy na československé území v roce 1968 a odsoudila ruský návrh zákona, který by uznal vojáky účastnící se v roce 1968 okupace Československa za válečné veterány.

V souvislosti s diskuzí, která ve sněmovně vznikla okolo tohoto tématu, poslanec Pavel Žáček za ODS prohlásil, že v české dolní komoře parlamentu zaznívají slova, které spíše patří do ruské Dumy. Následně se zastal banderovců.

„Člověk si připadá, že spíš zde zaznívají argumenty, které patří do Dumy a ne do českého Parlamentu v souvislosti s tím, o čem se bavíme. Myslím si, že ta sovětská propaganda, resp. komunistická propaganda před rokem 1989 jak ve vztahu k Ukrajině, banderovcům, tak ke vztahu Sovětského svazu zde má velmi silné zastánce. Ale primárně jde o odvádění pozornosti od toho, o čem se tady bavíme,“ prohlásil poslanec ODS Pavel Žáček.

Slova poslance ODS nenechali chladným Václava Klause mladšího, který vůči Žáčkovi směřoval faktickou poznámku. V ní se znepokojeně ptal svého předřečníka, zdali myslí vážně, že vraždění banderovců je výmyslem sovětské propagandy.

„Já bych se obrátil vaším prostřednictvím na svého předřečníka pana poslance Žáčka. Já jsem vás poslouchal. Vy tvrdíte, že vraždění banderovců a UPA v letech 1941až 1944 je prosovětská propaganda, že to není skutečnost? To jste řekl v Poslanecké sněmovně před tváří stovek, tisíců obětí těchto věcí? Můžete mi to ještě zopakovat jednou? Děkuji,“ řekl rozhořčeně Václav Klaus.

Následně se ke sněmovnímu mikrofonu postavil opět Žáček. Začal se obhajovat slovy, že tehdejší situace byla složitá. Podle jeho názoru se podobných zvěrstev, jako banderovci, dopouštěli sovětští partyzáni na Ukrajině či v Bělorusku.

„Ač toto považuji také za odvádění pozornosti úplně jiným směrem, než o čem se zde bavíme, tak upozorním, ta situace byla tak složitá, že zločiny, o kterých tady mluvil pan kolega z komunistické strany, páchali například na půdě Ukrajiny, Běloruska, ale i samotného Ruska sovětští partyzáni,“ řekl Žáček na půdě poslanecké sněmovny s tím, že o této problematice již existuje i česky psaná literatura, kterou vydalo nakladatelství Academia. „Pane kolego, načtěte si to!“ dodal poslanec ODS.

Následovala faktická poznámka vůči Žáčkovi z úst komunistického poslance Leo Luzara. Ten vyzval poslance ODS, aby se za svá slova styděl.

„Pane kolego, styďte se! Styďte se, protože ospravedlňovat banderovce za to, co způsobili nejenom českému národu, tím, že momentálně bojujete proti Rusku, fakt, styďte se!“ řekl Luzar na adresu Žáčka.

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) je odpovědná za zvěrstva vykonaná v průběhu druhé světové války. Příkladem její činnosti je volyňský masakr – masové bestiální vraždění polských obyvatel Volyně na severozápadní Ukrajině ze strany ukrajinských nacionalistů v roce 1943. Podle závěrů expertů se počet obětí tohoto masakru pohybuje od 36 tisíc do 100 tisíc.

Na území Ruské federace je UPA zakázána jako extrémistická organizace. V prosinci roku 2018 podepsal tehdejší ukrajinský prezident Petr Porošenko zákon, který uznal příslušníky UPA za válečné veterány. Ti na základě tohoto zákona získali sociální výhody.