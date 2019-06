"Zeptám se Bartoše, zdali vezme ODS do vlády": Pirát s poslancem ODS o budoucnosti Andreje Babiše

Podle názoru Zbyňka Stanjury se premiér Andrej Babiš skutečně nachází ve střetu zájmů. Z toho důvodu mají demonstrace pořádané Milionem chvilek pro demokracii smysl. Politik ODS prohlásil, že nikdo z politiků nemůže spoléhat na to, že lidé i po volbách nebudou vyjadřovat své názory. Aktivitu demonstrantů podle jeho slov vítají opoziční aktivisté.

Pirátský poslanec Peksa prohlásil, že demonstrace jsou výrazem nespokojenosti se stylem vládnutí premiéra Babiše. Kritika podle jeho názoru ale není dostatečná, je třeba přinášet pozitivní politický program, jenž by obsahoval části o rozvoji republiky, včetně životního prostředí či digitalizace.

K těmto slovům poslanec ODS dodal, že jeho politická strana má plán, s jehož pomocí by se Česká republika mohla zařadit mezi deset nejvyspělejších zemí světa.

Oba politici ovšem nedokázali najíst shodu v tom, co bude, pokud z politické scény zmizí Andrej Babiš, proti němuž probíhají protesty. Ten se nyní v poslanecké sněmovně opírá o hlasy ČSSD a KSČM. Pouze jejich odmítnutí podpory ANO by znamenalo konec vlády premiéra Babiše.

Zbyněk Stanjura prohlásil, že příští vládu bude sestavovat ODS. S tím Peksa nesouhlasil, podle jeho názoru bude příští vládu sestavovat Pirátská strana.

„Musím se zeptat pana předsedy Bartoše, jestli by ODS přijal v případě, že by sestavoval vládu. Já si myslím, že příští vládu budou sestavovat Piráti,“ prohlásil Peksa.

Neshody v opozici, dodal Stanjura, dnes jen nahrávají premiéru Babišovi. I výsledky posledních voleb ukazují na skutečnost, že opozice jednoduše nemá poslaneckou většinu.

Nedávné volby do evropského parlamentu vyhrála přesvědčivě Babišova strana ANO s třetinovým náskokem před druhou ODS, Piráti skončili na třetím místě. Historický úspěch v těchto volbách zaznamenala i politická strana SPD. Propadákem skončily tyto volby pro ČSSD, která na základě výsledků nezískala ani jeden mandát evropského poslance.

Údajný střet zájmů premiéra Babiše

Média přinesla před několika dny informace o auditu Evropské komise, který viní českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů.

České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana, se jedná o snahu ponížit Českou republiku.

„Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“ napsal Ovčáček na sociálních sítích. Podobnými slovy častoval Evropskou komisi i předtím sám premiér Babiš.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národnímu zákonu o střetu zájmů.