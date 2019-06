Rostlinné „maso“ dobývá svět. Bude trendem i v České republice?

Článek uvádí, že podle konzultantské společnosti AT Kearney se současný celosvětový trh s masem odhaduje na 1,200 miliard dolarů. Je možné, že do 10 let kolem pětiny tohoto objemu budou představovat nové rostlinné alternativy založené na masové chuti. Příznivci můžou také získat i „umělé“ maso, které je vyráběno v laboratořích, dosud však není v komerčním prodeji.

Dodává se, že v sousedním Německu síť obchodů Lidl už zařadila inovativní výrobky do své nabídky, v Česku to však zatím neplánuje.

„Pokud by byl dostatečný zájem, nevylučujeme, že tento výrobek do naší nabídky zařadíme,“ uvedla mluvčí společnosti Zuzana Holá.

Jeden z protagonistů v produkci rostlinných substitut pro maso, americká společnost Beyond Meat už prodává do Česka své burgery. Podle Michala Perlíka, manažera českého internetového prodejce Rohlik.cz, který spolupracuje s Beyond Meat, obrat činí statisíce korun měsíčně, ale dosud jde o velké a poměrné drahé balení burgerů.

Perlík dodává, že donedávna poptávka evropského trhu po rostlinných burgerech značně převyšovala výrobní kapacity a množství pěstované suroviny, proto výrobek nebylo možné získat. Jeden z výrobních závodů se však přesouvá do Německa, aby byla zavedena přímá spolupráce se spotřebiteli.

O svých záměrech spolupracovat s Beyond Meat informovali i v sítí hypermarketů Globus. Podle mluvčí Rity Gabrielový je síť v kontaktu s americkým podnikem a hodlá zpopularizovat veganské maso v České republice.

V článku se také dodává, že popularita rostlinných náhražek masa podléhá trendu ochrany životního prostředí. V souvislosti s tím se článek odkazuje na letošní studii týmu Vladimíra Kočího, děkana Fakulty technologie ochrany prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické. Výzkumníci dospěli k závěru, že snížení konzumace masa ve prospěch rostlinným stravám by mohla pozitivně ovlivnit životní prostředí. Důvodem je, že výroba masné produkce je jedním s hlavních zdrojů skleníkových plynů.

Předmětem výzkumu vědců nejen v Česku je také užitečnost masných výrobků pro lidské zdraví. Před nedávnem na vědecko-výzkumném ústavu při dětské nemocnici v americkém Oaklandu zjistili, že spotřeba jakéhokoli druhu masa zvyšuje obsah nízkodenzitních lipoproteinů (LDL), které jsou jedním z hlavních vyvolávačů cholesterolu. Cholesterol vázaný na LDL se označuje za „zlý“ cholesterol kvůli tomu, že je spojen se zvýšeným rizikem vývoje aterosklerózy. Srovnatelné množství rostlinných proteinů nemá podobný účinek.