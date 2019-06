Kdo koho tentokrát vyprovokoval? Na moderátorku Fridrichovou zaútočil muž

Fridrichová se podělila se svými sledujícími na Facebooku o informaci, že na cestě z práce na ni zaútočil muž. Nepochopila však, jaký byl důvod útoku.

„Cestou z práce mě na křižovatce napadl chlap. Proč, jsem ve sprše nadávek nestihla zjistit, ale možná za to, jak dlouho jsem vjížděla do křižovatky z boční ulice. Reagovala jsem tím svým ťuk ťuk na čelo, což ho zřejmě neuklidnilo, a zbytek cesty k další křižovatce strávil pokřikováním z okýnka, co mi na červené udělá. Okýnka jsem rychle zavřela, auto se zamyká automaticky, takže se do auta nedostal. Pak ale lomcoval dveřmi a odnesla to plačící Marianka a dveře, na kterých jsou dvě promáčkliny od pěstí. Ovšem! Mám SPZ a policie má záznam na kameře z křižovatky, takže se potkáme na obecním úřadě v přestupkovém řízení. Snad už nebude tak nadávat,“ popsala incident Fridrichová.

Zatímco příčina takového chování cizince není známa, prohlášení moderátorky se opakovaně stávají předmětem odsouzení a bouřlivých reakcí. Například nedávno, podle mínění některých veřejných osobností, Fridrichová ponížila starší generaci.

Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) May 31, 2019

Jaroslav Foldyna, Václav Klaus mladší či Pavel Novotný dříve ostře kritizovali její slova. Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl okomentoval příspěvek Fridrichové portálu Express.

„Ona je především takový až legrační samožer, je samolibá a do svého vlastního šarmu zamilovaná až po uši. Její výroky jsou už delší dobu jen projevem křečovité snahy na sebe upozornit,“ řekl Jakl, podle něhož by měla v následujících dnech Rada České televize posoudit, jestli chování moderátorky není v rozporu s kodexem veřejnoprávního média.