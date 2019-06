Babiš v Bratislavě směle zareagoval na protesty. Také se vyslovil k euru, vyhlídkám EU a úspěchům Česka

Za účelem přilákání investorů do své země český premiér na konferenci v Bratislavě připomněl, že Česká republika je nejúspěšnější zemí v Evropě a patří mezi nejbezpečnější země světa.

„České republice se daří. Jsme nejlepší nejen v regionu, ale v celé Evropě. Pokud chcete investovat, (do Česka - pozn.) je to nejlepší místo, je to místo budoucnosti,“ prohlásil Babiš během panelové diskuse v rámci konference věnované mladým podnikatelům a talentům.

Podle jeho slov Češi v mnoha profesích patří ke špičce, zejména co se týče oblasti inovací. V této souvislosti odkázal na dobu předválečného Československa, které bylo jednou z nejúspěšnějších zemí a lídrem v řadě sektorů.

Vzhledem k tématu konference Babiš coby zakladatel Agrofertu uznal, že jeho profesí je být obchodníkem.

Podle jeho slov vstoupil do politiky se svým hnutím ANO za účelem potírání korupce. Přiznal, že nejednou litoval o tom svém kroku a označil to za katastrofu pro svoji rodinu. Jedním ze závazků, který jako politik musel splnit, spočíval v převedení majetku do svěřeneckého fondu.

Pak došlo na téma jednotné evropské měny. Předseda vlády ČR prohlásil, že jeho země kvůli těžkým časům eurozóny, na rozdíl od Slovenska, převzít euro neplánuje. Zdůvodnil takový postup tím, že situace na tomto území potřebuje změny. Dodal, že pokud Řecko a Itálie neuskuteční reformy potřebné pro ekonomiku, i když budou bolestivé pro obyvatele země, v eurozóně nemají co dělat.

Dále Babiš kritizoval plány na zvýšení rozpočtu EU, které učinila Evropská komise. To podle jeho názoru nelze provést v situaci, kdy Evropskou unii opouští Spojené království, v důsledku čehož integrační sjednocení ztratí významnou část rozpočtových příjmů.

Brexit bez dohody by byl problémem nejen pro Británii, ale i zbývající členské země EU.

Domnívá se, že finanční zátěž, kterou chce Brusel uvalit na zbývajících 27 členských států EU, může nepříznivě ovlivnit sociálně-ekonomickou situaci v nich.

Ze strany premiéra nechyběla kritika demonstrací proti své osobě. Podle jeho názoru změnu chtějí lidé, kteří prohráli volby.Předseda vlády rovněž uvedl, že podle policie demonstrovalo v úterý za jeho demisi na Václavském náměstí v Praze 70 000 lidí, a nikoliv 120 000, jak uváděli pořadatelé protestu.

Jak předtím sdělil ministr vnitra Jan Hamáček, o 50 tisíc nižší počet demonstrantů napočítala policie.

Spolu s premiérem na konferenci vystoupil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Protesty proti premiérovi Andreji Babišovi a nynější ministryni spravedlnosti Marie Benešové, která byla do funkce jmenována po odchodu Jana Kněžínka, začaly 29. dubna.