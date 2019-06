Soukup: ČT šířila fake news ohledně protestů na Václaváku, na omluvu za to nečekejte

Organizátoři (iniciativa Milion chvilek) demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi dříve oznámili, že na poslední protest přišlo 120 000 lidí. Těchto informací se chytila média. Ukázalo se však, že nejsou pravdivá, jak tvrdí moderátor, s odkazem na ministerstvo vnitra ČR, které uvedlo, že na Václaváku bylo o 50 000 lidí méně.

„To říká, že v 18:30 hod., kdy demonstrace začala, bylo na Václavském náměstí 70 tisíc lidí,“ uvedl Soukup, jenž informace organizátorů o počtu demonstrujících nazval fake news.

„Organizátoři, Česká televize a Bakalova média se semkli a všichni dohromady říkali 120 tisíc, ale ministerstvo říká o 50 tisíc méně,“ shrnul Soukup. Následně divákům sdělil, že pokud za to od České televize čekají omluvu ve smyslu, že to „přepískli“, tak mají smůlu. „Kdo by se k takové drobnosti vracel, že jo?!“ dodal.

Důvodem posledních demonstrací jsou články v médiích o návrhu auditní zprávy Evropské komise.

Údajný střet zájmů premiéra Babiše

Média přinesla před několika dny informace o auditu Evropské komise, který viní českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů.

České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana, se jedná o snahu ponížit Českou republiku.

„Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“ napsal Ovčáček na sociálních sítích. Podobnými slovy častoval Evropskou komisi i předtím sám premiér Babiš.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národnímu zákonu o střetu zájmů.