Problém za problémem. Letecká společnost Smartwings zažívá těžké chvíle

Společnosti Smartwings se kupí problémy. Jen od pátku musela společnost odklonit nebo zdržet minimálně dva lety. Dokonce koluje informace o úmrtí na palubě jednoho z letadel a aby toho nebylo málo, přišla navíc o partnerskou společnost pro letní sezónu.

Pátek byl pro společnost těžkým dnem. Let QS 2514 z Prahy do Hurghady (Egypt) měl zpoždění šest hodin. Důvodem byla údajná smrt cestující a porucha na GPS systému. „Pár minut před odletem žena zkolabovala, okamžitě přijeli lékaři a hasiči a začali ji oživovat. Bohužel neúspěšně,“ uvedla v pátek Blesku svědkyně incidentu.

Ani po tom však cestující neodletěli. „Chvíli jsme čekali a potom nám řekli, že letadlo má závadu, a vrátili nás do odletové haly. Čas odletu nám dali na 6:10 a nabídli nám stravenku za 220 Kč,“ uvedla. Po mnohahodinovém čekání v odletové hale nakonec cestující byli vpuštěni do letadla. „Odletěli jsme v 6:40. Budeme žádat po Smartwings náhradu za zpožděný let, který trval déle než 6 hodin,“ dodala.

A to není vše. V sobotu ráno došlo k poruše na letu QS 2622 z Prahy do turecké Antalye. „40 minut po vzletu se u letadla projevila technická závada na palubním počítači, nejednalo se o závadu, která by ohrožovala bezpečnost letu. Kapitán se v souladu s bezpečnostními předpisy rozhodl pro návrat zpět na letiště v Praze, aby předešel případným dalším komplikacím v Turecku,“ řekla mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková a dodala, že byl pro cestující zajištěn náhradní spoj.

Nakonec ještě Ukrajinský úřad pro civilní letectví zakázal společnosti YanAir létat kvůli nedodržování bezpečnostních standardů. To je ovšem další špatná zpráva pro společnost Smartwings, protože od ní měla pro letní sezónu získat jedno letadlo. „Tento výpadek se nám ale daří pokrývat vlastními kapacitami,“ vysvětlila Dufková.

Už minulou sobotu se objevily problémy s letadly společnosti. Nevzlétlo tehdy pronajaté letadlo z letu QS 1303 z Kréty do Ostravy kvůli úniku provozní kapaliny. Dufková také uvedla, že se z Kréty letadlo vrátilo do Ostravy až o týden později. V době poruchy nemělo ještě ani barvy společnosti a kvůli bezpečnosti musela být dokonce použita hasicí pěna.

Smartwings je největší česká letecká společnost a jeden z nejrychleji rostoucích leteckých dopravců ve střední Evropě patřící do koncernu Smartwings Group. V Česku jako hlavní základnu využívá Letiště Václava Havla Praha. Součástí koncernu Smartwings Group jsou také České aerolinie a dceřiné společnosti Smartwings Poland, Smartwings Hungary a Smartwings Slovakia. Operuje lety z celkem 12 základen v 7 zemích. Lety jsou provozovány v Evropě, Africe, Asii a Americe.

Za rok 2018 společnost Smartwings na svých pravidelných i charterových linkách přepravila 6,1 milionů cestujících. Spolu se sesterskou společností České aerolinie to bylo celkem 8,8 milionů cestujících.