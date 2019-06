„Moravané, nenechme se zblbnout demonstracemi v Praze“. Advokát Koudelka okomentoval protesty proti Babišovi

Koudelka mluví o tom, že během demonstrací proti českému premiérovi v Praze byly používaný transparenty s nápisy v angličtině. Autoři těchto textů se podle něj obracejí nikoliv na české občany ale na auditorii mimo zemi se záměrem získat vnější podporu kvůli oslabení vnitřních pozic.

„Ovšem při demonstraci antibabišovců na Václavském náměstí v Praze byly na pódiu anglické texty. Tato demonstrace se neobrací k lidu Moravy, Slezska a Čech, kde se anglicky nemluví, ale do ciziny. Nevím, zda do Bruselu či Washingtonu,“ píše Koudelka.

Právník upozorňuje, že protesty proti Babišovi probíhají po volbách do Evropského parlamentu, ve kterých největší úspěch mělo premiérovo hnutí ANO.

„Směji se komentářům, které Babišových 21 % považují za nevýrazné vítězství, když pocházejí od představitelů stran, pro které je to nedostižná meta,“ uvádí.

Koudelka si myslí, že demonstrace na Václavském náměstí nejsou odrazem postoje české společnosti celkově. Naopak říká, že většina občanů ČR během voleb podpořila ANO, a dodává „v demokracii má vládnout vítěz voleb, ne poražený“.

Autor komentáře svržení premiéra nepovažuje za přínosné. Neodmítá však, že by lidé mohli s něčím nesouhlasit, a proto navrhuje dodržovat „jeden legitimní zdroj vládnutí“, za který označuje volbu. Změna volebního systému je podle něj tím nástrojem, který umožňuje nahrazovat politický systém neodpovídající zájmům občanů.

„Nejsme-li spokojeni s tím, jak funguje politický systém, změňme radikálně volební systém, ať umožní vítězi voleb vládnout a realizovat jeho program. Každé čtyři roky budou moci voliči zhodnotit, zda takový politický program nadále chtějí,“ píše.

Koudeka také vyzdvihl kauzu společnosti Agrofert, kterou Babiš údajně zneužívá v rámci získání dotaci EU . Uvádí, že „Brusel zařídil penězovod pro bohaté lidi“ a je to podle něj jedno, zda to jsou politici. Dotace EU charakterizuje jako legalizovanou krádež a nevidí v tom určující roli Agrofertu. Myslí si, že kdyby dotace nezískával Agrofert, mohla by to být jiná společnost.

„Moravané, nenechme se zblbnout demonstracemi v Praze. Ale klidně se jich zúčastněte. Proč si neudělat za něčí peníze výlet do města Čech. Ale ve svobodných a tajných volbách volte, koho chcete podle svého rozumu a životních zkušeností,“ uzavírá svůj příspěvek Koudelka.

Protesty a údajný střet zájmů premiéra Babiše

Protesty proti premiérovi Andreji Babišovi a nynější ministryni spravedlnosti Marie Benešové, která byla do funkce jmenována po odchodu Jana Kněžínka, začaly 29. dubna.

Podle demonstrantů se Benešová staví na stranu premiéra a Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici. Kromě toho protestující nesouhlasí s tím, že podniky Babiše jsou více a více dotovány státními prostředky.

Před nedávnem se do médií dostal návrh auditu Evropské komise, kde se tvrdí, že Babiš je nadále ve střetu zájmů kvůli své firmě Agrofert, kterou předal do správy svěřeneckého fondu.

České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá a označuje audit za útok na zájmy České republiky, a snahu o jeji destabilizaci.