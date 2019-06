Kvalita potravin: Po začátku příštího roku by Češi již nemuseli být lidé druhé kategorie

„Češi to (potraviny dvojí kvality – red.) jedí proto, že obchodníci nabízejí české veřejnosti to, co jí nabízejí. (…) My jsme udělali novelu zákona o potravinách, a připojili jsme k ní úplný zákaz dvojí kvality potravin,“ prohlásil český ministr zemědělství Miroslav Toman v rozhovoru pro portál Seznam.

Ministr zdůraznil, že to neznamená, že některé produkty se nebudou prodávat. „Jde o to, aby spotřebitel na první pohled viděl, co si kupuje,“ řekl Toman. Musí být pro spotřebitele jasné, co si kupuje – co daný výrobek obsahuje.

Ministr zdůraznil, že převážná část nekvalitních výrobků je z dovozu, nebo nemají certifikáty kvality (regionální potraviny, Klasa, biopotravina). Dvojí kvalita se podle jeho slov týká hlavně velkých nadnárodních společností, jež hledají skuliny na trhu.

Toman také během rozhovoru doporučoval zákazníkům a spotřebitelům, aby si prověřovali obsahy potravin, a to nehledě na to, že písmena na obalech bývají velmi často malá. Apeloval na zákazníky, aby preferovali české značky s certifikáty kvality.

Zdůraznil také, že české inspekční orgány jsou jedny z nejlepších v Evropě.

Ke konci dvojí kvality potravin by na území České republiky mělo dojít „někdy na začátku příštího roku“, za předpokladu, že bude přijat výše zmíněný návrh zákona.

„Jde mi o to, aby zákazník nebyl klamán, aby to nebyl spotřebitel druhé kategorie,“ prohlásil ministr a dodal: „Jde mi o to, aby obal nebyl stejný, aby byl na první pohled rozlišitelný.“ Ministr také řekl, že státní inspekce má postupy, s jejichž pomocí může sledovat případné další klamání zákazníků.

Úřad vlády České republiky na svém Twitteru již 20. května prohlásil, že vláda schválila novely zákonů, které řeší problematiku dvojí kvality potravin a dalšího zboží.

„Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem,“ řekl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Boj proti dvojí kvalitě potravin na půdě Evropského parlamentu dlouhodobě vedla také poslankyně Olga Sehnalová spolu s eurokomisařkou Věrou Jourovou.

Na straně Slovenské republiky proti dvojí kvalitě potravin bojuje ministryně zemědělství Gabriela Matečná. Ta na konci dubna informovala, že k pokroku při řešení dvojí kvality potravin došlo i na úrovni Evropské unie, která chválila příslušné směrnice.

Dvojí kvalita potravin velmi zneklidňuje českou veřejnost. Ta se díky tomuto tématu, jež se již roky řeší, cítí být spotřebitelem druhé kategorie.