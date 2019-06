Velký krok pro Václava Klause mladšího. Dnes oficiálně představí své hnutí

Bývalý člen ODS a syn exprezidenta České republiky Václav Klaus mladší ladil do poslední chvíle potřebné detaily, jelikož má v pondělí představit své nové politické hnutí. Jak již bylo uvedeno dříve, jeho nová strana by měla nést název Trikolóra hnutí občanů, což však sám Klaus junior nepotvrdil, ani nevyvrátil.

Uvádí se, že se o členství v této straně uchází přes 1500 lidí. Podle informací se měly po celý včerejší den domlouvat v jednom reprezentativním pražském hotelu detaily tiskové konference, která má proběhnout dnes. Na ní má totiž politik v plánu oficiálně odtajnit název a představit členy své nové politické strany.

V souvislosti s tím se objevily spekulace o tom, že v řadách této nové strany bude působit i několik veřejně známých osobností. Hovoří se například o tom, že by se členem Klausova hnutí mohl stát kardiochirurg Jan Pirk či ekonomka Markéta Šichtařová . V minulosti se objevily informace o tom, že do daného hnutí vstoupí i Zuzana Majerová Zahradníková , která na konci dubna ukončila na vlastní žádost členství u občanských demokratů. Ta sama prozradila, že by daná strana měla prosazovat a chránit národní zájmy, rodinu a jednotlivce.

Co se týče samotného názvu hnutí, Klaus junior na konci dubna vyzval na svém facebookovém profilu uživatele, aby mu pomohli vymyslet jméno pro nové politické uskupení a slíbil autorovi nejlepšího názvu litr rumu. Předtím v rozhovoru pro portál Seznam ohledně jména nové strany prohlásil, že se přiklání spíše k nějakému marketingovějšímu všeobecnému názvu a nechce, aby z toho byl titulek, že zakládá Ligu severu, ale něco v tomto duchu.

A jak na připravovanou stranu Václava Klause ml. pohlíží politologové? Podle jejich mínění by tato inciativy ze strany politika mohla pořádně zamíchat politickými kartami.

„Má šanci fungovat jako vysavač nespokojených voličů ODS i některých středových. Může oslabit i Tomia Okamuru a SPD. Myslím, že si tam najde témata i volič ANO,“ okomentoval úmysly Klause juniora politolog Jan Kubáček.

K nově připravovanému hnutí se vyjádřil také předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček , který Klause mladšího označil za svého politického konkurenta, přičemž dodal, že zde platí standardní pravidla politického boje.

Místopředseda ODS Martin Kupka v této věci dodal, že se teprve ukáže, jak moc se Klaus posune ke krajní pravici a do jaké míry bude konkurovat SPD či ODS.

Sám politik k věci dodal, že jde vlastně o jakýsi sport. „Tak to je sport, udělat jim to těžký, budeme se snažit. Já jsem nepřemýšlel nad tím, kolik získáme procent, komu je sebereme,“ řekl.

Existují však strany, které nemají strach, že by jim Klausovo nové hnutí odvedlo voliče. Patří k nim například Piráti, kteří si jsou jistí tím, že jejich strana o své voliče rozhodně nepřijde. K věci se vyjádřil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek:

„Já se nedomnívám, že strana Václava Klause mladšího by mohla oslovit náš elektorát.“

Již v minulosti se Kalousek vyjadřoval k danému hnutí, konkrétně k jeho názvu. Tehdy přirovnal Klause juniora k Ludvíkovi XVI. a obvinil ho z dohody se zahraničím. „Bude se to jmenovat Trikolóra... Pokud se nemýlím, trikoloru si dokázal připíchnout na klobouk i Ludvík XVI. I on se přitom domlouval s cizí mocí,“ napsal tehdy na sociální síti.

K této události se na sociálních sítích okamžitě začali vyjadřovat uživatelé. Většina z nich si stála za tím, že Klausovi mladšímu drží plno lidí palce a půjde za ním do nové strany. Jiní psali, že i kdyby to Klausovi tak úplně nevyšlo, alespoň oslabí ODS.

„Sebere voliče ODS, SPD i komunistům, co víc si přát,“ myslí si jeden z komentujících.

Ne všichni však byli k politikovi tak vstřícní: „Já mu vůbec nevěřím.“ A i další uživatelé byli skeptičtí. „Mluví dobře, hloupej není, ale myslím, že jeden Klaus stačí,“ stálo v jednom z komentářů.

Václav Klaus ml. je český politik a bývalý ředitel soukromého gymnázia PORG a syn českého exprezidenta Václava Klause a jeho ženy Livie Klausové. Donedávna byl také členem ODS, ale v polovině března byl ze strany vyloučen. Stejně tak byl v dubnu zbaven i funkce předsedy školského výboru. Takové následky měly politikovy výroky. Za příklad lze uvést například ten, kdy přirovnal poslance, kteří projednávali zákon, k Židům, kteří se rozhodnou, kdo z nich nejprve půjde do nacistického koncentračního tábora. Klaus ml. dále uvedl, že údajný zákon je předpisem EU a Češi ho nepotřebují. Tato a jiná prohlášení urazila některé poslance a lídr ODS se za Klause ml. omlouval.