„Nekompetentní a neobjektivní.“ Hrad vyvrací reportáž ČT

Na stránkách Pražského hradu se uvádí, že byla tato reportáž natočena, jelikož „pořad Reportéři ČT v čele s Markem Wollnerem nebyl ochoten zveřejnit kompletní a objektivní příběh“. Cílem této reportáže tedy je, aby se každý mohl podívat na to, jak to ve skutečnosti celé bylo.

„Pokud dnes chce člověk čelit mediálním štvanicím, nemá jinou možnost než vzít kameru a sám ukázat celou pravdu. (…) Náklady na výrobu reportáže jsem uhradil ze svého a budu v tom pokračovat,” okomentoval věc Vratislav Mynář.

Dubnový článek ČT pojednával o podnikání hradního kancléře Mynáře v Osvětimanech , které mělo vyvolávat závažné pochybnosti. Důvodem mělo být to, že penzion, který postavil díky milionům z veřejných peněz, vzbuzuje podezření na porušení dotačních podmínek či zamlčení důležitých informací. V článku se rovněž uvádělo, že hrozí i vrácení minimálně části dotací.

V nové reportáži nyní vystupuje sám Mynář, který hned v úvodu vypráví o tom, jak před čtrnácti lety vybudoval lyžařský areál – sjezdovku a dva vleky, stejně jako restauraci. Zdůrazňuje přitom, že zmiňovaný penzion nepatří ani jemu, ani žádné z jeho firem, jak tvrdí média. Mynář ho dle svých slov jen provozuje.

V reportáži ale hovoří také o sdružení Chřibák, kterého je spoluzakladatelem. Uvádí, co všechno tento spolek vybudoval. I v dubnovém článku ČT přišla řeč na tento spolek. Na portálu se tehdy uvádělo, že při výstavbě tamního areálu hradnímu kancléři pomohly veřejné dotace, přičemž první z nich získal právě spolek Chřibák. Dotace měla být určena na výstavbu turistické ubytovny.

Ve videu se objevil také Otakar Berka, který je místostarostou Osvětiman a předsedou Chřibáku. Ten stejně jako Mynář objasňuje, jak to celé bylo a dotýká se také průběhu a postupů složitého dotačního řízení.

„Není tedy pravda, že bychom nedodrželi dotační podmínky. splnili jsem všechno, na co jsme dotace dostali a následná kontrola v rámci ZVA nám dala za pravdu. A určitě není pravda, že bychom měli dotaci vracet,“ stojí si za svým Berka.

Uvádí se, že spolek tehdy získal dotaci, která pokryla jen hrubou stavbu a střešní plášť. Jak uvádí aktéři, žádnou další dotaci se občanskému sdružení nepodařila získat. To mělo za důsledek, že celý projekt v takovém stavu několik let chátral. Zajímavé také je, že byla stavba vybudována vedle Mynářova lyžařského areálu, a to na pozemku, jenž mu patří. Stavební povolení za spolek Chřibák přitom vyřizoval samotný Mynář.

Po obdržení první dotace se ale začala připravovat další dotační žádost, ale v tomto případě se jednalo o evropskou dotaci z regionálního operačního programu. Řeč v ní byla o stejné budově, ale nehovořilo se v ní jako o ubytovně pro sportovce, nýbržu o tříhvězdičkovém penzion s wellness centrem. Za zmínku stojí také to, že o dotaci nežádal spolek Chřibák, ale firma Clever Management patřící Mynářovi.

„Místo turistické ubytovny zde dnes stojí tento penzion. Stále patří Chřibáku, i když jsme do něj investovali 26 milionů korun z vlastních zdrojů. Tato investice se za mého života nikdy nevrátí. Kdybych věděl, co vím dnes, nikdy bych to nedělal. Že mě bude skandalizovat čt za to, že jsme z vlastních zdrojů dokončili záměr, na který už stát neposlal peníze, i když to občanskému sdružení Chřibák slíbil,“ uvádí v reportáži.

Změnu z ubytovny na penzion pak vysvětlil tím, že by původně plánovaná ubytovna nedávala smysl, a to především pro návštěvníky sjezdovky , jelikož by byla úroveň ubytovny velmi nízká a neatraktivní. Proto se Mynář se svým kolegou uchýlili k záchraně tohoto objektu, jak sám uvádí.

Závěrem pak hradní kancléř dodal: „Spolek Chřibák nepochybil při čerpání dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Spolek Chřibák nepochybil při pronájmu hrubé stavby společnosti Clever Management, protože se jedná o krátkodobý pronájem s vědomím MŠMT. (…) Spolek Chřibák nebude muset vracet dotace 13 milionů, protože k tomu není žádný důvod.“

V současné době skutečnost, zda Mynářova firma získala dotaci šest milionů korun oprávněně, prověřuje dotační úřad. Policisté si již odvezli k případu kancléřova penzionu potřebné dokumenty.

Již v minulosti vypukl kolem Vratislava Mynáře skandál, a to v souvislosti s rybníkem, který si také postavil v Osvětimanech. Ke stavbě došlo již před třinácti lety, ale hradní kancléř k jeho stavbě nezískal potřebné povolení. Navíc rybník používá k částečnému zasněžování vlastní sjezdovky, k čemuž ale také nedostal svolení. Kancléř se snažil hájit tím, že má souhlas na čerpání vody od správce toku. Nakonec však tehdy sám přiznal, že povolení ke stavbě rybníka neměl a stále nemá.