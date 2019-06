Chmelár: Když volají po nějaké „slušné politice", musím se ptát, kde byli tito lidé posledních třicet let?

Chmelára zaujalo, že při současných masových protestech v Česku se objevil stejný scénář jako během demonstrací „Za slušné Slovensko“, které probíhaly v březnu minulého roku v SR, organizátoři totiž začali volat po „slušné vládě“ a „slušném premiérovi“.

„Tak moment, zarazil jsem se, kdyby vyjadřovali nespokojenost s konkrétními kroky Babišovy vlády, tomu bych rozuměl, to bych považoval za opodstatněné. Ale když volají po nějaké ‚slušné politice‘, musím se ptát, kde byli tito lidé posledních třicet let, když gauneři ohlodali tuto republiku na kost a o slušných lidech v politice buď nikdo ani neslyšel, nebo z ní utekli ihned, když zjistili, o čem to je. Přece každému, kdo žije v reálném světě, musí být dávno jasné, že Babiš, právě tak jako i Fico, jsou produkty systému, který se zde vytvořil v uplynulých desetiletích za vydatné asistence všech tzv. demokratických stran, ale i médií, která si nedělala starosti s nesouladem ekonomiky a práva, pokud šlo o ty správné ‚reformy‘,“ uvedl ve svém příspěvku na Facebooku.

Z hlediska analytika se oligarchie nezrodila s bývalým předsedou vlády Robertem Ficem , ale za doby premiérů Vladimíra Mečiare a Mikuláše Dzurindy. Fico podle Chmelára pouze dovršil mocenský převrat z demokracie na plutokracii.

„Představa většiny lidí, že politici jako Babiš nebo Fico jsou jen žáby na prameni s čistou vodou, které stačí odstranit a všechno bude zase v pořádku, je nejen naivní, ale i nebezpečná. Problém, kterému čelíme, je systémový a jmenuje se kapitalismus. Byl to ekonomický systém zaměřený na soukromý zisk, který ovládl veřejný prostor a začal dusit doupě demokracie jako parazit. Zatímco si toto neuvědomíme, politický konflikt bude nudnou kulisou skutečného mocenského boje,“ prohlásil.

Chmelár také dodal, že jeden z protagonistů sametové revoluce a autor její neoficiální hymny „Slíbili jsme si lásku“ Ivan Hoffman to už pochopil a veřejně prohlásil, že nechodí volit a svůj hlas dá jen té straně, která přijde s programem odstranění kapitalismu.

„Nenechte se proto zmýlit. Toto nejsou protesty, které by v sobě nesly nějaký demokratický étos. Jejich hlavním aktérem není lid konstituující moc ve státě zdola. Je to boj jedné části establishmentu proti druhému. A ten demokracii paradoxně spíše ubližuje, protože tím nejhorším zločinem v politice je vzít lidem naději,“ uzavřel celou věc analytik.

V současné době v České republice pod vedením spolku Milion chvilek pro demokracii týden co týden probíhají protivládní demonstrace. Původně demonstranti požadovali odchod ministryně spravedlnosti Marii Benešové, která se podle nich staví na stranu premiéra Andreje Babiše. V minulosti ho například nechtěla vydat trestnímu stíhání a stejně jako on tvrdí, že si lze v ČR objednat trestní stíhání. Podle účastníků protestů je také podezřelé, že Babiš uvedl novou ministryni do funkce den poté, co policie navrhla jeho obžalování. Z hlediska aktivistů tak premiér získává vliv na justici.

Po zveřejnění auditní zprávy Evropské komise, podle které se Babiš dlouhodobě nachází ve střetu zájmů a České republice dokonce hrozí, že by musela do rozpočtu EU vrátit dotace v hodnotě až 450 milionů korun, organizátoři demonstrace začlenili do svého programu i demisi českého premiéra.

První demonstrace se konala ve 105 obcích České republiky a současně i na Staroměstském náměstí v Praze 29. dubna. Doteď poslední demonstrace pod vedením iniciativy Milion chvilek proběhla 4. června v českém hlavním městě a zapojilo se 120 tisíc lidí. Příští demonstrace v Praze je naplánována na neděli 23. června a vzhledem k rostoucímu počtu účastníků proběhne na Letenské pláni. Podle předsedy iniciativy se očekává 200 až 350 tisíc lidí.