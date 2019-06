Havlíček promluvil o tom, jakou udělala EK chybu při auditu

Nedávno zvolený ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček poskytl portálu novinky.cz obsáhlý rozhovor, v němž se kromě jiného dotkl toho, jakou chybu udělala Evropská komise (EK) při auditu. Mimo to se rozpovídal také o tom, že má v plánu představit hospodářskou strategii, promluvil o možném vstupu do NATO a dalších zajímavých tématech.

Audit EK - Co je špatně?

Pokud jde o samotný audit Evropské komise, Havlíček v rozhovoru uvedl, že ač by měla být tato zpráva důvěrná, koluje dnes po světě a řeší se veřejně.

„Bohužel jsme v situaci, že je to něco, k čemu nemám přístup ani já, a neměl bych mít, tak koluje po světě, má ho půl republiky, a dokonce dříve než naše řídicí orgány. Neměl bych to komentovat, ale nemůžu na druhou stranu tvrdit, že jsem to neviděl, když ten materiál je na všech sítích,“ říká úvodem.

Podle něj na daném auditu jako takovém není nic mimořádného, jelikož auditů chodí několik za rok. Za výjimečné však považuje právě to, že je probírán veřejně. Navíc připouští, že je v auditu několik závažných pochybení ze strany Evropské komise . A v čem tedy vidí problém?

„Je tam jedna společnost, která byla omylem zařazena pod režim emisních povolenek, ačkoli ten projekt pod ně nespadal. Je to ale spíše technická záležitost, na kterou, a to je nejpodstatnější, jsme měli potvrzení EK, že to tak může být. To se tam doložilo, a oni to bohužel nezohlednili, ať už záměrně, nebo to prostě opomněli,“ vyjmenovává jeden z problémů.

V souvislosti s tím také poukazuje na to, že jsou dnes všichni kvůli auditu v prekérní situaci. A to nejen ti, kteří hodnotí, ale také ti, kteří za to zodpovídají.

„Úředníkům je dnes vyhrožováno různými servery, že půjdou do basy, pokud se prokáže, že chyba je na jejich straně. Pod tlakem jsou jak žadatelé, kteří zdroje dostávali, tak ministerstvo, které komentuje něco, co by nemělo. A pak samozřejmě EK, která se zase staví za své lidi. To má probíhat důvěrně a má to být odborná diskuse, my jsme z toho udělali obrovské politikum, a to si myslím, je špatně,“ dodal.

Demonstrace proti Babišovi a další premiérovy kauzy

V souvislosti s auditem vypukla kolem českého premiéra Andreje Babiše velká diskuze. Premiér je nyní pod velkým tlakem, a dokonce se proti jeho osobě pořádají demonstrace. Klasickým příkladem je i obří demonstrace, která nedávno proběhla na Václavském náměstí v Praze

Havlíček si proto myslí, že se audit tímto způsobem neměl dostat ven, jelikož to situaci kolem Babiše nijak nezlepšuje, přitom to není nic mimořádného. K demonstracím pak dodal, že žijeme v demokratické společnosti, tudíž má každý právo říci svůj názor, ale podotkl, že je rovněž třeba respektovat názory jiných. Podle něj však stále v demokratické společnosti rozhodují volby.

„Samozřejmě každý může demonstrovat kdekoli, kdykoli, jakkoli. Můj osobní názor je, že demonstrovat za svobodu v době totality je vysoce chvályhodné a já ty lidi obdivuji. Demonstrovat za svobodu v době demokracie mi připadá trochu zvláštní. Ale respektuji to. Myslím, že jediné férové řešení jsou regulérní volby,“ uvedl.

Audit však není jedinou věcí, která lidem na Babišovi vadí. Mnoho z nich totiž nemůže překousnout to, že je premiér obviněn i spolu se svou rodinou z dotačního podvodu . Ale i v tom má Havlíček jasno.

„Musíme u případu premiéra, stejně jako u kohokoliv jiného, respektovat presumpci neviny. Rozhodovat ale musí pravomocný soud, nikoliv média, lid, nebo dokonce opozice. Případ kolem pana premiéra je aktuálně v běhu a musíme vyčkat na pravomocné závěry příslušných orgánů,“ stojí si za svým.

Havlíčkovy plány

V rozhovoru pak mimo jiné přišla řeč i na to, zda nový ministr uvažuje o vstupu do Babišovy strany ANO 2011. Havlíček prozradil, že o takovém kroku neuvažuje. Dodal také, že i zasedá v koaliční vládě za politické hnutí ANO, respektuje program této strany a budu se podle něj řídit. Přiznal tak, že jistý vliv hnutí ANO tady je, přičemž však zdůraznil, že si zachová určitý prostor pro nezávislé oborné fungování.

Dotkl se také personálních změn na ministerstvu , které plánuje. Jak sám uvádí, přijde mu to tam trošku zbytečně předimenzované. „Změny nebudou dramatické, ale faktem je, že budeme z těch 900 míst přibližně 10 procent v horizontu jednoho roku redukovat,“ konstatoval.

Prozradil také, že má vizi představit hospodářskou strategii, která v Česku celých 25 let nebyla. Ta dle něj spočívá v tom, že se bude v roce 2030 s ohledem na průmysl, energetiku, inovace, investice, digitalizaci, školství, rozvoj regionů a venkova podporovat a propagovat Česká republika.

V neposlední řadě promluvil také o podpoře podnikání, dostavbě jaderného bloku a mobilních datech.