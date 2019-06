„Horší jak za okupace.“ Čechy rozzuřil nový název Květinového domu, který se staví na Václavském náměstí

Celý projekt již od počátku budil negativní emoce. Kvůli stavbě nového domu totiž musel být zbourán ten předchozí, což se mnohým nelíbilo. Do celého projektu navíc zasahovala různá občanská sdružení, stejně jako několik odborníků či úředníků. I ministerstvo kultury sehrálo v celé věci svou roli, když odmítlo prohlásit dům, který zde původně stál, za kulturní památku. Nakonec byla budova zbourána a začal se na tomto místě stavit nový objekt.

Budova, která má obsahovat devět nadzemních a tři podzemní podlaží, dosud nesla název Květinový dům. Nyní se však developerská společnost Flow East rozhodla, že název této budovy změní. Nově se má jmenovat The Flow Building. Důvodů pro změnu názvu bylo prý několik.

Jeden z důvodů představil ve svém vyjádření i ředitel společnosti Flox East James Woolf.

„Praha se etablovala jako jedno z předních hlavních evropských měst. Proudí sem toky investic, probíhají zde významné obchodní transakce, město zažívá příliv talentů, nových technologií, nápadů a kreativních myšlenek z celého světa. Naším cílem bylo zachytit ducha tohoto nepřetržitého koloběhu města, jeho ‚flow‘, právě v naší nové budově na Václavském náměstí,“ řekl.

Vlna nevole na sociálních sítích

Tato změna se však nelíbí českému lidu. Spousta obyvatel Prahy a Česka se tak k věci začala vyjadřovat prostřednictvím sociálních sítí, a to na Facebookovém profilu portálu idnes.cz. A jde vidět, že s novým názvem opravdu příliš spokojeni nejsou.

„Horší jak za okupace, to byly ty názvy dvojjazyčně, teď už se čeština vytrácí úplně...“ píše jedna u rozhořčených uživatelek Facebooku.

Někteří se vyjadřovali v podobném duchu i pod dalším facebookovým příspěvkem , kde uváděli, že dnešní doba ničí všechnu českou tradici a historii. Ostatní uživatelé se dost často ptali, zda ještě vůbec žijeme v České republice . Jiní si stojí za tím, že změnou názvu „lezeme někomu do zádě“.

Někteří se však snažili na situaci pohlížet s jistým nadhledem a humorem: „A co přejmenovat i Václavák, to kvůli světovosti.“

Jiní uživatelé si neodpustili komentáře ke zbourání předchozí budovy, která celému projektu předcházela.

„Nemám nic proti moderní architektuře, dům vypadá zajímavě, ale rozhodně mu neměl ustupovat historický dům který se urbanisticky do centra Prahy a na Václavské náměstí hodil daleko lépe. A co to je za postup zbourat dům a pak požádat o odstranění památkové ochrany investor měl okamžitě dostat pokutu a příkaz postavit stejně vypadající dům na místě toho původního,“ myslí si jeden z nich.

Za pravdu mu dává i další uživatelka, která píše, že „ten dům, co zbourali, byl krásný“.

Uvádí se, že The Flow Building má být dostavěna ve druhém čtvrtletí příštího roku. Prostory objektu budou sloužit ke kancelářským a obchodním účelům.