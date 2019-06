Na D35 došlo k vážné nehodě. Srážka autobusu s dětmi a nákladního auta si vyžádala 15 zraněných. Zasahuje i vrtulník

Uvádí se, že se na dálnici srazil autobus plný dětí s nákladním autem. Podle předběžných informací jsou na místě i zranění, přičemž se zatím hovoří až o 15 zraněných.

Aktualizace : prozatím 15 zraněných osob transportováno ZZS na oddělení urgentního příjmu FNOL — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) 11. června 2019

​K nehodě došlo kolem třetí hodiny odpolední, a to poté, co řidič autobusu narazil zezadu do kamionu. Nyní je dálnice ve směru z Olomouce na Mohelnici uzavřená.

„Provoz odkláníme exitem 253 na Litovel. Zpět na D35 se řidiči dostanou přes nájezd 248 u Mladče,“ řekla k nehodě policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

​Na místě zasahuje vrtulník i hasiči. Jak informují hasiči z Olomouce na svém Twitteru, řidič autobusu byl z vozidla vyproštěn a s vážným zraněním předán do péče záchranářů. Musel být však letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc.

Stejně tak se uvádí, že v autobuse cestovalo zhruba 25 osob, z nich převážnou většinu tvořily děti.

„Těch se zranilo šest, probíhá jejich transport na Oddělení urgentního příjmu do Fakultní nemocnice Olomouc,“ řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Vážná dopravní nehoda autobusu a nákladního vozidla na rychlostní komunikaci D35 / 254 km! Hasiči vyprostili řidiče autobusu a předali do péče ZZS. V autobuse cestovalo cca 25 osob, převážně děti. Přesný počet zraněných bude upřesněn! pic.twitter.com/jZNh6kttyN — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) 11. června 2019

Údajně by se však nemělo jednat o závažná zranění . Podle dostupných informací cestovali v autobuse malí sportovci ve věku kolem deseti let.

Na místo nehody v současné době jede také krizový intervent. Zároveň je zajišťována náhradní doprava pro nezraněné cestující.

Nehody na českých dálnicích

Nejedná se o první vážnou nehodu, ke které letos na českých dálnicích došlo. I na konci dubna museli záchranné složky vyjíždět k několika incidentům.

K jednomu z nich došlo na Pražském okruhu a dálnici D1 na okraji Prahy. Tam se dne 26. dubna provoz zkomplikoval nejen kvůli stavebním pracím, ale také kvůli nehodám, k nimž na místě došlo. Na 2. kilometru Pražského kruhu se totiž srazily tři kamiony.

Nabourané kamiony tehdy vyprošťovala speciální technika a provoz na dálnici by na určitou dobu kvůli nehodě omezen. Srážka kamionů však nebyla jedinou nehodou, která se zde stala. Jak uvedla policie, došlo v tomto úseku i k dalším nehodám, a to na 0., 15,5., a 23. kilometru dálnice D1. Na místě se tvořily mnohakilometrové kolony

K další velké nehodě došlo jen o čtyři dny později, tedy 30. dubna. Tehdy českou tepnu mezi Prahou a Brnem zablokovaly před sjezdem na Měřín na 131. kilometru dvě hromadné nehody. Celkem se srazilo 11 aut, z nichž jedno hořelo. I v tomto případě byl provoz na dálnici zastaven.

Podle informací mělo k nehodám dojít v opravovaném úseku dálnice u Velkého Beranova. Nejdříve se na 130,5. kilometru srazily čtyři kamiony a dvě dodávky. A poté jen o kilometr dále havarovaly čtyři kamiony a osobní vozidlo. Mluvčí policie Dana Čírtková uvedla, že při první nehodě byly zraněny dvě osoby, druhá se obešla bez zranění.