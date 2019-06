Jak skandály s polským masem prospívají domácím výrobcům? Biofarmář promluvil o plemenném chovu v Česku

Farma MCH Angus ze západních Čech, která se specializuje na organické zemědělství, je příkladem úspěšného podnikání se šetrným vztahem v přírodě a bezpečnou certifikovanou kvalitou.

Podle průzkumu Nielsen maloobchodní tržby s biopotraviny v minulém roce (období od června 2017 do května 2018) vzrostly o 8,5 %. I když samotný segment biopotravin v maloobchodech činí pouhých 0,9 %, je alternativou potravinám velkoobchodních řetězců, kde se často vyskytuje nakažené maso. Bezpečným dodavatelem organického českého masa je tachovská Farma MСH Angus, která se zaměřuje na výrobu bio masa a agroturistiku.

Sputnik si promluvil s majitelem 250hektarového statku, kterým je nizozemský rodák Robert W. L. van Es, který farmaření v Maršových Chodech aktivně rozjel v roce 2008. Po letech trávení volného času na venkově se absolvent studií ve Velké Británii zaměřených na lov a divokou přírodu rozhodl, že opustí kancelářskou práci a naplno se začne věnovat hospodaření na rodinném statku. Kromě bio farmy provozuje agroturistiku a zajišťuje komerční lov.

Podle Roberta W. L. van Ese s farmaření a plemenným dobytkem začal z čistého listu a hledal plemeno nejméně náročné na chov. Výběr padl na Aberdeen-anguský skot a Herefordský skot, který pochází z České republiky a Švýcarska. „Anguské krávy nejsou agresivní, nemají rohy a snadno se telí. Navíc nejsou náročné z hlediska potravy a kvalita masa nejlépe vyhovuje restauracím a grilování,“ vysvětlil mladý farmář.

Svou farmu provozuje ve spolupráci se čtyřmi českými kolegy, se kterými si dobře rozumí. Tvrdí, že nevidí národní rozdíly v práci a dokáže spojit silné stránky kultury obou národů. Hlavní zákaznici pochází z Česka a Holandska. Má také poptávky z celé Evropy a Ruska.

Náročný, ale vděčný chov pro bio maso

„Začali jsme s ekologickým zemědělstvím, které organizuje lokálně Biokont v ČR a získáváme dotace prostřednictvím Evropské unie. Požadavky jsou vysoké a místní úřady jsou kontrolovány, ekologické zemědělství znamená, že nemůžeme na naší farmě používat žádnou formu chemikálií, stejně jako žádná antibiotika na našem skotu,“ dodal mladý farmář. Společnost Biokont je kontrolní organizací, která je pověřená Ministerstvem zemědělství ČR, aby kontrolovala a certifikovala ekologické zemědělství na území ČR a Slovenska

„Další podmínkou jsou velké pastviny s dostatkem minerálů. Na chov je potřeba hodně místa, dobré podmínky a spousta trávy. Navíc se nesmí používat jakékoliv chemické látky ani antibiotika, jelikož bio farmaření vyžaduje podmínky maximálně blízké k přírodě,“ vysvětluje Robert W. L. van Es.

Facebook pomáhá tradingu a agroturistice

Van Es má i vlastního veterináře, ale o své plemenné krávy většinou pečuje samostatně. Podle něho nevyžadují velkou pozornost vzhledem k tomu, že se pohybují ve velmi přirozených podmínkách: „Žijí jako jeleni v lese. Jsou velké, pijí z místních potoků. Mají blízko les, kam se mohou schovat před sluncem nebo sněhem. Chovají se stejně jako jakékoliv jiní živočichové.“ Podle chovatele krávy onemocní velmi zřídka, možná jednou za rok. „Nemoci u krav vznikají ve chlévu ve chvíli, když nejsou pouštěny ven a všechny žijí pod jednou střechou,“ vysvětluje majitel farmy.

Na začátku svého podnikání Robert W. L. van Es prodával maso především do Holandska prostřednictvím e-shopu (v tu dobu Češi nebyli ochotní si připlácet za bio maso). Podle něho se jedná o poměrně typický způsob prodeje pro Holandsko, Belgii, Velkou Británii a Německo. Ovšem mladý farmář postupně přestal prodávat maso do Holandska kvůli vzdálenosti a zároveň se většina jeho výroby prodá na místním trhu v Praze a okolí, marketing probíhá přes internet a osobní doporučení. Povedlo se mu vybudovat dobrou obchodní síť. „Internet je budoucnost! Všichni čím dál tím více prodávají potravinářské výrobky přes online obchody. Kompletní marketing MSH Angus probíhá v ČR. Tady prodávám většinu masa přes Facebook. Vždy se vyprodáme během několika dnů,“ tvrdí farmář.

Podníkání Roberta W. L. van Ese má i mezinárodní ráz. Kromě lokálního farmaření se věnuje obchodování s dobytkem (cattle trading) pro evropské a mimoevropské země. Zejména nakupuje plemenný dobytek a zabezpečuje jeho dovoz začínajícím farmářům do Německa, Nizozemska, Gruzie, Kazachstánu a Turecka. Velký projekt má s Gruzií, kde pomáhá s organizací velké farmy a zajištuje nákup skotu z Česka. Toto odvětví byznysu postupně roste. Díky této specifické služby dostává četné poptávky a žádosti o spolupráci z celé Evropy.

Kromě plemenného dobytku provozuje van Es i agroturistiku. V Maršových Hodech kompletně renovoval osm domů, které pojmou 32 lidí a zájemců o agroturistiku. „Nemusím nikoho vyhledávat,“ tvrdí farmář a pokračuje: „Lidé přicházejí za mnou. Když se na nás někdo obrátí a je spokojený, doporučí nás svým kamarádům. Týká se to nejen výrobku, ale i turistiky. Často za námi na výlet a pro výrobky přijedou lidé z Prahy. Cesta autem trvá přes hodinu.“

Skandály s masem? Je to příležitost

Zkušený podnikatel vidí ve skandálech s nekvalitním masem dobrou obchodní příležitost. „Soustředíme se na kvalitu, nikoliv kvantitu. Proto všechny skandály jsou pro mě jako malého farmáře prospěšné. Navíc ekonomika České republiky je nejlepší mezi zeměmi střední Evropy. Hospodářství zaznamenává stálý růst. Češi více vydělávají a dbají na to, co jí. Chtějí nejlepší a nejkvalitnější jídlo, protože si to můžou dovolit. Dříve se v tom nevyznali, ale dnes se v tom pomocí internetu a televize vyznají více,“ tvrdí Robert W. L. van Es.

Zákazníci se ho ptají na všechno, co je organické. Z toho důvodu lokálně prodávají i organické sýry z Holandska a organická vína z Itálie. Má malý farmářský obchod, který hodlá rozšířit. Zájem o organické výrobky vysvětluje tím, že lidé už nemají čas se věnovat pěstování zeleniny a chovu zvířat samostatně a jsou ochotní si za to připlatit.

Ve farmaření Robert W. L. van Es ve velkém spoléhá na přírodu a to především kvůli zásobě vody. Podle něho dopad globálního oteplování ve svém podnikání pociťuje. Podle něho v zimě napadne mnohem méně sněhu než dříve. Zimy jsou příliš teplé, způsobuje to problémy farmářům na východě. „Potřebujeme, aby sníh pomalu tál a zvlhčoval zem, aby rostla úroda. Není na to řešení. Můžeme se jen modlit a doufat, že se to zlepší. Lze dělat spoustu věcí, ale pokud neprší, nedá se s tím nic dělat. Rozhodně není řešením zavlažovat pole vodou nebo stavět studny. Navíc podzemní voda v Česku je příliš hluboko, proto není povolováno kopání studen. Navíc naše pole jsou příliš velká,“ okomentoval nedostatek vody farmář.

Kromě farmaření a agroturistiky je Robert van Es spoluvlastníkem společnosti pro komerční lovectví Artemis Bohemia Hunting Adventures, která zajištuje cestování a lov v Evropě a jižní Africe. Robert W. L. van Es má 1,5letou dceru a manželku, která mu pomáhá plynulé řídit jeho všechny tři podniky.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce